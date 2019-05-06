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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۲۴

مدیر تعاون روستایی هرمزگان:

۵ هزار تن گندم توسط شبکه تعاون روستایی هرمزگان خریداری شد

۵ هزار تن گندم توسط شبکه تعاون روستایی هرمزگان خریداری شد

بندرعباس - مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: بیش از ۵ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان این استان توسط شبکه تعاون روستایی هرمزگان خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس اسدپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با برداشت گندم ۴ مرکز خرید گندم توسط اتحادیه تعاون روستایی در شهرستان حاجی آباد راه اندازی شده و تاکنون بیش از ۵ هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان خریداری شده است.

وی ارزش گندم‌های خریداری شده را بیش از ۸۵ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: مطالبات گندم کاران بر اساس میزان گندم تحویلی حداکثر تا ۴۸ پس از تحویل گندم از طریق بانک کشاورزی به حساب شخصی کشاورزان واریز می‌شود.

اسدپور تصریح کرد: خرید گندم از کشاورزانی که در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی وزارت جهادکشاورزی ثبت مشخصات کرده باشند ملاک عمل است.

خرید تضمینی گندم در هرمزگان از اواخر فروردین در شهرستان حاجی آباد آغاز و تا اواخر خرداد ادامه دارد

کد مطلب 4609515

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