۵ هزار تن گندم توسط شبکه تعاون روستایی هرمزگان خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس اسدپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با برداشت گندم ۴ مرکز خرید گندم توسط اتحادیه تعاون روستایی در شهرستان حاجی آباد راه اندازی شده و تاکنون بیش از ۵ هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان خریداری شده است.

وی ارزش گندم‌های خریداری شده را بیش از ۸۵ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: مطالبات گندم کاران بر اساس میزان گندم تحویلی حداکثر تا ۴۸ پس از تحویل گندم از طریق بانک کشاورزی به حساب شخصی کشاورزان واریز می‌شود.

اسدپور تصریح کرد: خرید گندم از کشاورزانی که در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی وزارت جهادکشاورزی ثبت مشخصات کرده باشند ملاک عمل است.

خرید تضمینی گندم در هرمزگان از اواخر فروردین در شهرستان حاجی آباد آغاز و تا اواخر خرداد ادامه دارد