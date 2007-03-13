حوادث چهارشنبه سوری مرگ و میر نداشته است / هنوز هیچ گونه دستگیری نداشته ایم

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار احمد رضا رادان با حضور در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد بحران تهران بزرگ گفت: امسال 3 دلیل احترام مردم به ایام مذهبی ، جا افتادن فرهنگ سالم چهارشنبه آخر سال و روی آوردن بازگشت مردم به مسائل سنتی ، باعث شده شاهد موارد ناهنجاری و زشتی کمتری باشیم.

رئیس پلیس تهران بزرگ با ابراز امیدواری از اینکه در سال آینده وضعیت بهتر از امسال باشد ، افزود: البته مردم باید به شکل سنتی به برگزاری چهارشنبه آخر سال بپردازند چرا که شور و شادی لازمه یک جامعه است.

وی با بیان اینکه در چهارشبه آخر امسال برگزاری برنامه ها از خیابانها به محله ها گرایش داشته است ، گفت: از اصحاب رسانه و مطبوعات باید تشکر کرد که در آگاهی رسانی مردم نهایت تلاش را کردند و ثمره آن حضور بزرگترها در برنامه های شادی چهارشنبه آخر سال بود.

رادان در ادامه گفت: تا کنون نزدیک 10 عملیات بزرگ ترافیکی در میدان های اصلی شهر همچون ولیعصر (عج) ، صنعت و... برگزار شده است.

رئیس پلیس تهران بزرگ ادامه داد: تا ساعت 21 سه شنبه ، شاهد آرامش کامل و عدم بروز تنش میان ماموران نیروی انتظامی و مردم بوده ایم.

رادان با بیان اینکه آتش نشانی بیش از 100 مورد ضایعات کنار خیابان را خاموش و 24 مورد آسیب به درختان را اطفای حریق کرده است ، گفت: اورژانس و آتش نشانی اقدام هایی را که امسال درارتباط با چهارشنبه آخر سال انجام داده اند نسبت به سال گذشته قابل قیاس نیست.

رئیس پلیس تهران بزرگ با اعلام خبر دو مورد قطع انگشت و 27 مورد درمان سرپایی مصدومان حوادث چهارشنبه سوری ، اظهار داشت: تا کنون در برنامه چهارشنبه آخر سال هیچ کشته ای نداشته ایم.

به گزارش مهر ، تا کنون 7 مورد خسارت به خودرو و 12 مورد خسارت به منزل وارد شده است.

در این حال رادان ، هر گونه خبر در ارتباط با تخریب و یا آتش سوزی حداقل دو بانک در شهر تهران را تایید نکرد و آن را منوط به بررسی دانست.