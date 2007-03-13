چهارشنبه سوری در تهران تلفات جانی نداشت

حمید جوادی فر در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص آخرین اطلاعات اورژانس کشور ادامه داد: تا کنون به جز شهر تهران ، در سراسر استان تهران 10 مورد حادثه دیده به بیمارستانها منتقل شده اند.

وی افزود: از این تعداد یک نفر مورد درمان سرپایی قرار گرفته و بقیه که در سنین 18 تا 24 سال بوده اند ، هنوز در بیمارستان هستند.

مدیر کشیک هدایت بحران وزارت بهداشت ، حال عمومی این افراد را تقریبا مساعد دانست و گفت: خوشبختانه هیچ یک از این افراد تا کنون در شرایط مرگ نیستند.

جوادی فر یادآور شد: آسیبهای چشمی بر اثر موج انفجار و آثار ترقه و... تا این لحظه ، از مهم ترین آسیبهای امشب به شمار می رود.

وی در اعلام اسامی حادثه دیدگان این امر را به فردا صبح و جمع بندی نهایی موکول کرد.