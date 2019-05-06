تمرین سه شنبه پرسپولیس تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم برانکو ایوانکوویچ، سرخپوشان فردا سه‌شنبه تمرین نخواهند داشت و استراحت می‌کنند. این تصمیم با توجه به بازی امروز و برنامه بازگشت گرفته شد.

تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به اینکه باشگاه پرواز چارتری را تدارک دیده است، بعد از بازی در سریع‌ترین زمان ممکن و نیمه شب مستقیم به تهران پرواز می‌کند.

سرخپوشان با توجه به خستگی بازی و طول مدت سفر، فردا را استراحت می‌کنند تا آماده بازی با ماشین‌سازی شوند که روز شنبه ۲۱ اردیبهشت انجام خواهد شد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۷:۳۰ امروز دوشنبه در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا در ازبکستان به مصاف پاختاکور می‌رود.