تمرین سه شنبه پرسپولیس تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم برانکو ایوانکوویچ، سرخپوشان فردا سهشنبه تمرین نخواهند داشت و استراحت میکنند. این تصمیم با توجه به بازی امروز و برنامه بازگشت گرفته شد.
تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به اینکه باشگاه پرواز چارتری را تدارک دیده است، بعد از بازی در سریعترین زمان ممکن و نیمه شب مستقیم به تهران پرواز میکند.
سرخپوشان با توجه به خستگی بازی و طول مدت سفر، فردا را استراحت میکنند تا آماده بازی با ماشینسازی شوند که روز شنبه ۲۱ اردیبهشت انجام خواهد شد.
تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۷:۳۰ امروز دوشنبه در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا در ازبکستان به مصاف پاختاکور میرود.
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