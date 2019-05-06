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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۳۷

تمرین سه شنبه پرسپولیس تعطیل شد

تمرین سه شنبه پرسپولیس تعطیل شد

با تصمیم برانکو ایوانکوویچ، تمرین فردا سه‌شنبه پرسپولیس برگزار نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم برانکو ایوانکوویچ، سرخپوشان فردا سه‌شنبه تمرین نخواهند داشت و استراحت می‌کنند. این تصمیم با توجه به بازی امروز و برنامه بازگشت گرفته شد.

تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به اینکه باشگاه پرواز چارتری را تدارک دیده است، بعد از بازی در سریع‌ترین زمان ممکن و نیمه شب مستقیم به تهران پرواز می‌کند.

سرخپوشان با توجه به خستگی بازی و طول مدت سفر، فردا را استراحت می‌کنند تا آماده بازی با ماشین‌سازی شوند که روز شنبه ۲۱ اردیبهشت انجام خواهد شد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۷:۳۰ امروز دوشنبه در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا در ازبکستان به مصاف پاختاکور می‌رود.

کد مطلب 4609820

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