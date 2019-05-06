اماکن مذهبی جزیره خارگ مرمت و بهسازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اظهار داشت: جزیره خارگ دارای تاریخی کهن و مردمی صبور و ولایت مدار است.

وی افزود: مرمت، نوسازی و بهسازی اماکن مذهبی جزیره یکی از خواسته‌های به حق اهالی شریف خارگ است که استدعای همکاری در این زمینه داریم، حفظ و نگهداری آثار دینی باعث اعتلا و انتقال فرهنگ‌های اصیل ایران اسلامی به جوانان خواهد شد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: تخصیص اعتبارات لازم به مساجد و امکان مذهبی این جزیره برای ارتقا سطح کیفی خدمات در راستای اعتلای فرهنگ اسلامی در این جزیره باید مدنظر اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر قرار گیرد. ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه وجود دارد که از آن نباید غافل شد.

رضایی گفت: آرامگاه میر محمد جزیره خارگ یکی از مکان‌های مذهبی این جزیره که آرامستان جزیره هم در آنجا وجود دارد و نیاز اساسی به تخصیص اعتبار جهت ترمیم و بهسازی دارد.