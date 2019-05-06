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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۲۲

نسبت به سال ۹۶؛

تعداد قصور پزشکی طی سال ۹۷ در قم کاهش یافت

تعداد قصور پزشکی طی سال ۹۷ در قم کاهش یافت

قم - رئیس اداره کمیسیون‌های پزشکی قانونی قم گفت: بررسی آمارها در سال ۹۷ و مقایسه با سال قبل از آن حاکی از روند کاهشی در تعداد قصور احراز شده در کمیسیون‌های پزشکی قانونی در قم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منیژه حسن زاده گفت: در سال ۹۷ تعداد پرونده‌های ورودی به بخش کمیسیون ۷۷۵ مورد بود که از این تعداد ۳۲.۵ درصد مربوط به بررسی قصور پزشکی بوده است.

وی اظهار داشت: از میان پرونده‌های قصور پزشکی بررسی شده برای نزدیک به ۴۸ درصد از آنها یعنی ۸۴ مورد، قصور احراز شده و نظریه کمیسیون به مراجع قضائی ارسال شده است.

رئیس اداره کمیسیون‌های پزشکی تصریح کرد: قصور احراز شده از سوی کمیسیون پزشکی قانونی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن کاهش ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد که این مطلب می‌تواند بیانگر کاهش خطا و افزایش دقت در امور درمانی تلقی شود.

وی همچنین بیشترین میزان قصور را مربوط به رشته‌های دندانپزشکی و جراحی اعم از حوزه‌های زنان و زایمان، مغز و اعصاب و جراحی عمومی دانست و افزود: البته باید توجه داشت که قسمت عمده خطاهای اتفاق افتاده در رشته دندانپزشکی ناشی از مراجعه مردم به افراد فاقد صلاحیت در امور درمانی است که بعضاً مداخلاتی را در حوزه دندانپزشکی انجام می‌دهند و سبب بروز مشکل برای افراد می‌شوند..

حسن زاده ابراز امیدواری کرد طی امسال شاهد کاهش آمارخطاهای پزشکی و پرونده‌های ارجاعی در این خصوص باشیم.

کد مطلب 4609979

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