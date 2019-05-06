فیلم پایانی جشنواره کن ۲۰۱۹ انتخاب شد/ «خاص ها» روی پرده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «خاص ها» ساخته اولیویه ناکاشه و اریک تولِدانو درباره دو فعال اجتماعی که به کودکان مبتلا به اوتیسم کمک می‌کنند، به عنوان فیلم پایانی جشنواره کن ۲۰۱۹ انتخاب شد. این کمدی اجتماعی با بازی ونسان کاسل و ردا کتاب هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن را به پایان می‌برد و ۲۵ ماه می در این جشنواره نمایش داده می‌شود.

این فیلم جدیدترین فیلم حاصل همکاری دو کارگردان فرانسوی است که با فیلم مشترک قبلی خود با عنوان «دست نیافتنی ها» به شهرت رسیدند.

این فیلم یک کمدی درباره یک داستان واقعی درباره استفانی بنهمو و داود تاتو ۲ دوست از ۲ مذهب جداست که ۲۰ سال پیش سازمان‌هایی برای کمک به کودکان مبتلا به اوتیسم ساخته بودند.

جشنواره کن اعلام کرد با تکیه بر کارهای اجتماعی، داوطلبانه و فعالیت‌های تخصصی در زمینه بهداشت و سلامت این فیلم را به عنوان پایانی خود برگزید.

تیری فرمو از این فیلم به عنوان چیزی بیش از یک فیلم معاصر یاد کرد و گفت در آخرین لحظه این فیلم انتخاب شد.

به گفته فرمو این فیلم مثل دیگر فیلم‌های بخش رقابتی نخستین اکران جهانی خود را در کن تجربه می‌کند.

کن اعلام کرده دیگر از فیلم‌های پایانی بخش جشنواره به عنوان فیلم اختتامیه یاد نخواهد شد و آنها آخرین نمایش جشنواره خوانده می‌شوند.

«خاص ها» ۲۳ اکتبر در سینماها به نمایش درمی آید.