فواد ایزدی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا ایران نباید در واکنش به خروج آمریکا از برجام و عدم اقدام جدی از سوی اروپا در در قالب برجام، از تعهدات خود بکاهد؟ اظهار داشت: در چندسال گذشته یکی از مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم این است که طرف مقابل حرف مقامات ما را جدی نمی‌گیرد که ما نیاز به اصلاح این موضوع داریم.

وی با بیان اینکه تا زمانی که طرف مقابل با وارد کردن فشار به ایران متحمل هیچ هزینه‌ای نشود، طبعاً افزایش فشارها را در دستور کار قرار می‌دهد، گفت: ما با انجام اقداماتی باید نشان دهیم که نوع رفتار طرف مقابل برای آنها هزینه دارد تا از فشارها کاسته شود ولی تاکنون طرف مقابل از رفتار ما چنین برداشتی ندارد و هر روز در پی افزایش فشار بر ایران است.

ایزدی افزود: در خصوص بحث برجام، به نظر من ایران باید چهار اقدام را انجام دهد. گام اول افزایش فعالیت‌هایی است که نقض برجام نیست ولی برای طرف مقابل پیام دارد که نمونه این مورد را می‌توان فعال کردن سایت هسته‌ای شیراز عنوان کرد، گام دوم خروج محدود از برجام است که این به معنای انجام و عدم انجام برخی تعهدات برجامی است، اقدام سوم ما خروج کامل از برجام و گام آخر هم می‌تواند خروج ایران از NPT باشد.

کارشناس مسائل بین الملل بیان کرد: همه این اقدامات پیام‌های خاص خود را برای طرف‌های مقابل ما دارد. ایران باید از سال گذشته این اقدامات را انجام می‌داد ولی متأسفانه دولت در انجام این کارها خیلی جدی نبود.

وی با بیان اینکه نکته‌ای که هست اینکه طرف مقابل باید به این باور برسد که ایران این اقدامات را انجام می‌دهد، گفت: در واقع دلیل آنکه اروپایی‌ها در انجام تعهدات خود تعلل کردند این بود که احساس می‌کردند ایران در برجام خواهد ماند. یعنی در ذهن اروپایی‌ها این‌طور بود که چه فشاری اعمال بشود چه نشود، چه اروپا تعهداتش را انجام بدهد یا ندهد، چه آمریکا در برجام بماند یا نماند، تحت همه این شرایط ایران در برجام خواهد ماند.

ایزدی تصریح کرد: ما نیاز داریم که این نگاه را در طرف مقابل اصلاح کنیم. اینکه برخی در واشنگتن این‌طور فکر می‌کنند که اگر به ایران تعرض نظامی شود ما پاسخی نخواهیم داد، اینکه آنها احساس می‌کنند ایران منتظر روی کار آمدن دموکرات‌ها در کاخ سفید در انتخابات ۲۰۲۰ است و موارد دیگری از این دست را باید اصلاح کنیم.

این کارشناس مسائل بین الملل در پایان خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که باعث شده امروز در این وضعیت قرار داشته باشیم، برآورد طرف مقابل از دولت فعلی است. بنابراین، محاسبات طرف مقابل را باید اصلاح کنیم تا روند فشار کمتر یا به طور کامل متوقف شود. اگر این‌طور نشد و طرف مقابل هزینه‌ای را پرداخت نکرد، افزایش روند فشارها بر ایران قابل پیش بینی است.