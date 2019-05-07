  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۱۹

فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد:

کشف کالای قاچاق میلیاردی در زنجان

کشف کالای قاچاق میلیاردی در زنجان

زنجان-فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان خدابنده خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سردار رحیم جهانبخش گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی مأموران پلیس آگاهی شهرستان خدابنده حین کنترل خودروهای عبوری موفق شدند یک دستگاه خودرو مشکوک را در محور بیجار - قیدار شناسایی کنند.

وی ادامه داد: مأموران پس از شناسایی، خودرو را متوقف و در بازرسی از آن بیش از تعداد هزار و ۳۲۹ ثوب البسه و ۶۶ دستگاه دوربین مدار بسته قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه بنا بر اعلام نظر کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: خودرو روانه پارکینگ و متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 4610327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها