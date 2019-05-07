کشف کالای قاچاق میلیاردی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سردار رحیم جهانبخش گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی مأموران پلیس آگاهی شهرستان خدابنده حین کنترل خودروهای عبوری موفق شدند یک دستگاه خودرو مشکوک را در محور بیجار - قیدار شناسایی کنند.

وی ادامه داد: مأموران پس از شناسایی، خودرو را متوقف و در بازرسی از آن بیش از تعداد هزار و ۳۲۹ ثوب البسه و ۶۶ دستگاه دوربین مدار بسته قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه بنا بر اعلام نظر کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: خودرو روانه پارکینگ و متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.