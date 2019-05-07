به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه ضمن ابراز نگرانی نسبت به تشدید تنش و درگیریها بین رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین در نوار غزه، خواستار پایبندی دو طرف به تفاهمات حاصل شده برای آرامسازی اوضاع در این باریکه شد.
این وزارتخانه در بیانیهای تاکید کرد که دو طرف فلسطینی و اسرائیلی را به پایبندی به آتشبس و خودداری از هرگونه اقدامی که موجب تشدید تنش شود، فرامیخوانیم.
روسیه عنوان کرد که این دور از درگیریها بار دیگر ضرورت احیای روند مذاکرات سازش با تکیه بر راهکار تشکیل دو دولت را نشان داد.
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