بدقولی وزارت ورزش در پرداخت جوایز قهرمانان آسیایی

آزاده صیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان برای تشویق مدال‌آوران بازی‌های آسیایی قول پرداخت سکه طلا را در سال قبل دادند، اما در همان سال گفته شد فعلاً امکان پرداخت حواله هم وجود ندارد و بودجه آن موجود نیست.

وی افزود: حالا نیز متوجه شده‌ایم که دیگر خبری از پرداخت سکه نیست و برای مدال‌آوران بازی‌های آسیایی امتیازهایی را در نظر گرفتند و به جای پرداخت سکه طلا حواله یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی لحاظ خواهند کرد.

عضو تیم ملی کبدی بانوان گفت: مسئولان زیر همه قول‌هایی زدند که به ما داده بودند در حالی که ورزشکاران حداقل چهار سال برای کسب مدال تلاش کردند و با این بد قولی‌ها دیگر انگیزه‌ای برای ورزشکاران باقی نمی‌ماند.

صیدی با بیان اینکه برای تشویق مدال آوران قهرمان آسیا که به صورت تیمی در مسابقات حضور یافتند پرداخت ۸۰ سکه طلا در نظر گرفته شده بود، گفت: حالا به جای سکه می‌خواهند حواله یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی بپردازند در حالی که با نرخ سکه بسیار تفاوت دارد.

وی افزود: از اسفند سال قبل مدال آوران برای پیگیری پاداش‌هایشان به وزارت ورزش مراجعه می‌کنند اما مسئولان وزارت خانه به جای حل موضوع تهدید کرده‌اند که اگر مراجعه کنند با پلیس تماس می‌گیرند؛ با این شرایط قرار است این ورزشکاران که شمار آنها به بیش از ۲۰۰ نفر می‌رسد در هفته آینده درب وزارتخانه تجمع کنند.