«باران شیخی» از دست ربایندگان رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، سیدعلی آقازاده صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از اداره کل استاندارد استان مرکزی از آزادی «باران شیخی» خبر داد و افزود: با تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی، ربایندگان این دختربچه در استان سیستان و بلوچستان دستگیر شدند.

استاندار مرکزی افزود: این دختربچه دانش آموز که بیش از ۲۰ روز در اسارت ربایندگان بود، ظرف امروز و فردا به خانواده اش تحویل داده خواهد شد.

گفتنی است، فروردین ماه سال جاری گزارشی به پلیس مبنی بر گم شدن دختر بچه‌ای هشت ساله در راه مدرسه به نام «باران شیخی» در شهر مهاجران از توابع شهرستان شازند، ارائه و از همان زمان تحقیقات و پیگیری برای نجات این دختربچه آغاز شد.