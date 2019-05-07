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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۳۵

استاندار مرکزی:

«باران شیخی» از دست ربایندگان رهایی یافت

«باران شیخی» از دست ربایندگان رهایی یافت

اراک- استاندار مرکزی از آزادی «باران شیخی» دختربچه ربوده شده در شهر مهاجران از چنگال ربایندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، سیدعلی آقازاده صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از اداره کل استاندارد استان مرکزی از آزادی «باران شیخی» خبر داد و افزود: با تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی، ربایندگان این دختربچه در استان سیستان و بلوچستان دستگیر شدند.

استاندار مرکزی افزود: این دختربچه دانش آموز که بیش از ۲۰ روز در اسارت ربایندگان بود، ظرف امروز و فردا به خانواده اش تحویل داده خواهد شد.

گفتنی است، فروردین ماه سال جاری گزارشی به پلیس مبنی بر گم شدن دختر بچه‌ای هشت ساله در راه مدرسه به نام «باران شیخی» در شهر مهاجران از توابع شهرستان شازند، ارائه و از همان زمان تحقیقات و پیگیری برای نجات این دختربچه آغاز شد.

کد مطلب 4610420

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    نظرات

    • ایرج IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
      5 2
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      خداروشکر. خیلی خوشحال شدم. دست همه افرادی که در آزادی این طفل معصوم دخالت داشتند را میبوسم. خدا خیرشان دهد
    • ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
      7 3
      پاسخ
      خدا قوت به نیروهای انتظامی و امنیتی. سپاسگزاریم
    • ناشناس IR ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
      5 0
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      به نظر من با ربایندگان برخورد قاطع شود تا درس عبرتی باشد برای کسانی که چنین افکار غیرانسانی به سرشان میزند ممنون
    • IR ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
      3 0
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      خدا رو شکر. الهی این پیشامدها برای هیچ خانواده‌ای اتفاق نیفتد. خدا قوت به نیروی سرافراز انتظامی
    • ايثار IR ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
      3 0
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      خدا قوت نيروي انتظامي
    • IR ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      با تشکر از نیروهای انتظامی استان
    • IR ۲۱:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
      0 0
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      خداروشکر خیلی خوشحال شدم .دم نیروی انتظامی گرم باعث افتخارید.ایشالا دیگه همچین اتفاقاتی پیش نیاد .

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