استفاده از مواد پلی کربنات در کرکره شفاف به جای فولاد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در برخی موارد اما نیاز است که داخل محیط از بیرون به خوبی دیده شود که این کار با حفظ استحکام و امنیت به عنوان یک چالش بزرگ مطرح میشود.
محققین شرکت آشیان دُر برای رفع این مشکل با استفاده از مواد پلی کربنات موفق به طراحی و ساخت یک مدل کرکره شفاف به نام کرکره برقی شیشهای شدهاند که علاوه بر حفظ استحکام، قابلیت دید تا ۹۰ درصد از داخل را نیز فراهم کرده است.
«مقاوم چون فولاد، شفاف چون شیشه» بیانگر خلاصه مزیت کرکره برقی پلی کربنات است.
از پلی کربنات در صنعت بسیار استفاده میشود مثلاً چراغ اتومبیلها، شیشههای ضد گلوله، بادگیر موتور سیکلت، سپر پلیسهای ضد شورش و کلاً در جاهایی که در معرض ضربه قرار میگیرد و مقامت بالا طلب میشود.
استفاده از این مواد در اسلت کرکره برقی آشیان دُر امکان بهره برداری از امنیت بالا که از مهمترین فاکتورهای کرکره برقی است، را فراهم میآورد.
از دیگر مزیتهای کرکره شفاف و اسلت تولید شده در تیغه کرکرهای شفاف این است که دارای خاصیت حذف تشعشعات حاصل از نور خورشید بوده و هرگز در مقابل نور خورشید زرد نمیشود. خصوصاً امروزه میدانیم که چقدر این اشعه میتواند برای سلامتی انسان مخاطره انگیز باشد.
کرکره پلی کربنات را میتوان تا عرض ۶ متر و به صورت ترکیبی با دیگر تیغههای کرکره برقی یا خالص نیز مورد استفاده قرار داد.
به صورت ترکیبی به این معنا است که از بالا از تیغه اکسترود استفاده شود و در وسط به ارتفاع دلخواه تیغه پلی کربنات و در انتها نیز دوباره تیغه اکسترود به کار برد.
در ابعاد بالا و در حالت خاص میتوان از تیغه تقویتی کرکره شفاف استفاده نمود که دارای دو ردیف استیفنر است و مقاومت بالایی در برابر تغیر شکل ناشی از باد و فشار دارد. معمولاً هر یک متر از ارتفاع یک ردیف تیغه تقویتی کافی به نظر میرسد ولی تعداد بیشتر نیز محدودیتی ایجاد نمیکند. فقط باید توجه داشت یک متر مانده به دور رول و یا شفت دیگر نباید از این تیغه استفاده کرد چرا که دور رول را نامنظم میکند و آن را از یک نواختی خارج میکند.
موتور کرکره برقی شفاف نیز دارای تنوع وسیعی است که با توجه به وزن و ابعاد کرکره از آنها استفاده میشود.
البته به طور کلی با توجه به نحوه قرار گیری به تیوبلار، ساید و سنترال تقسیم بندی میشوند.
امروزه استفاده از مدل ساید بسیار متعارف تر است.
یک مدل ویژه:
موتور ساید با خاصیت تشخیص مانع میتواند به عمر کرکره کمک بسیاری کند. بیشترین عیب در کرکره برقی اینست که به دلیل برخورد با مانع رول کرکره بهم میریزد و دیگر قابل استفاده نیست و باید برای اصلاح آن از کارشناسان استفاده کرد. علاوه بر ویژگی برخورد با مانع این موتور دارای سیستم آژیر در زمان سرقت است به این معنی که با بالا اوردن کرکره با دیلم در حدد ۵ سانتی متر سیستم دزد گیر موتور فعال شده و با صدای بلند آژیر میکشد. یک مزیت دیگر این موتور کرکره برقی گویا بودن آن است که مثلاً با فشار دکمه باز سیستم این عمل را اعلام میکند که قابلیت حذف آن نیز موجود است.
البته این خاصیت در کرکره تا حدودی قیمت کرکره برقی درب را افزایش میدهد ولی در دراز مدت به دلیل عدم خرابی و صدمات ناشی از برخورد کرکره با موانع، قیمت ناچیز میشود.
موتور ساید دارای سرعت کمتری نسبت به مدل تیوبلار است برای همین یک محدودیت نسبت به تیوبلارها همین مسئله است. در جاهایی که سرعت باز شدن مطرح باشد استفاده از موتور تیوبلار با سرعت متوسط ۱۲ آر پی آم مناسبتر به نظر میرسد ولی موتورهای ساید از دیوتی بالاتری برخوردار هستند و اصطلاحاً صنعتیتر هستند و بیشتر میتوان در زمان یکسان استفاده کرد.
تمامی موتورها قابلیت اتصال به چشمی و فلاشر را نیز دارا هستند.
به مانند درب اتوماتیک سکشنال آشیان دُر، درب کرکره برقی نیز با موبایل شما تطبیق پذیر است و با استفاده از یک برنامک اختصاصی شرکت آشیان دُر میتوانید به راحتی درب را کنترل کنید. جهت بررسی و اطلاعات بیشتر میتوانید از سایت www.sectionaldoor.ir نیز استفاده کرده و یا با شماره ۸۸۵۷۱۰۳۴- ۰۲۱ تماس بگیرید.
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