دامغانی: حضور داورزنی در انتخابات والیبال دور از واقعیت است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال در سال جاری مسابقات مهمی پیش رو دارد و این در حالی است که تکلیف ریاست فدراسیون مشخص نیست و همین مسئله مشکلاتی را در مسیر آماده سازی ملی پوشان فراهم کرده است.

محمدرضا دامغانی کارشناس والیبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره به تأخیر افتادن مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال گفت: در رسانه ها می خواندم که محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش اعلام کرده است افشین داوری تا پایان مسابقات انتخابی المپیک در فدراسیون حضور خواهد داشت. با توجه به اینکه داورزنی علاقه بسیاری به والیبال دارد و دارای کرسی در کنفدراسیون والیبال آسیا و فدراسیون جهانی است، اشراف کاملی به این رشته دارد و اگر انتخابات به تأخیر می‌افتد حتماً او بهتر می‌داند.

مربی والیبال ادامه داد: با این حال اگر هرچه سریع‌تر تکلیف رئیس فدراسیون مشخص شود، شرایط بهتر خواهد بود. در حال حاضر بحث بازی‌های تدارکاتی در راه آماده سازی تیم ملی را مطرح می‌کند که این مشکل در گذشته نیز وجود داشته حتی در دوران ریاست داورزنی.

وی تأکید کرد: دست و پای سرپرست برای کار بسته است و نمی تواند بهتر عمل کند. رئیس فدراسیون حداقل می‌تواند برای یک دوره چهارساله برنامه‌ای بلندمدت داشته باشد و طبق آن پیش برود. مطمئن باشید که داورزنی و وزارت ورزش هم نگران این مسئله هستند. حدس من این است که آنها هنوز گزینه مناسب و مورد تأیید خود را برای ریاست فدراسیون پیدا نکرده اند. شاید هم گزینه انتخاب شده و ما خبر نداریم ولی قطعاً رئیس بهتر از سرپرست است چرا که حوزه اختیاراتش، انتخاباتش و عزل و نصب را دارد.

دامغانی افزود: گمانه زنی‌هایی برای حضور داوری به عنوان کاندیدای انتخابات هم وجود دارد اما شاید وزارت همچنان به دنبال گزینه‌ای است که بتواند برای دو دوره حضور در فدراسیون اعتماد کند. شاید اگر شخص مورد نظر پیدا می‌شد قبل از عید شاهد برگزاری مجمع می‌بودیم. داوری هم می‌تواند گزینه مناسبی باشد. او سال‌ها مدیر بوده است و دوستان خوبی نیز دارد که در این زمینه به او کمک کنند.

مربی والیبال تصریح کرد: کم کم باید این اتفاق رخ دهد و زمان برگزاری مجمع مشخص شود. چرا که سرپرست نمی‌تواند برنامه بلندمدتی داشته باشد و این یک معضل برای والیبال است. از جمله این موارد اینکه معرفی دبیر فدراسیون با تأخیر انجام شد. هرچه سریع‌تر رئیس مشخص شود برای والیبال بهتر است. این موضوع طولانی شده است.

دامغانی تأکید کرد: جامعه والیبال مطمئن باشد که داورزنی بابت زحماتی که طی سالهای حضورش در والیبال کشیده و علاقه‌اش به این رشته اشراف کامل دارد و از نزدیک موضوع را رصد می‌کند. امیدوارم یک گزینه خوب فارغ از هر گرایشی در فدراسیون حاضر و پشت میز ریاست بنشیند که هم دلسوز این رشته باشد و هم آشنایی کامل با آن داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که گمانه زنی‌هایی مبنی بر بازگشت داورزنی به والیبال وجود دارد، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: ما نیز چنین صحبت‌هایی را شنیده ایم. احساس من این است که داورزنی حدود یک سال و نیم دیگر بازنشسته خواهد شد و طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان که خیلی هم سفت و سخت دنبال می‌شود این احتمال بعید به نظر می‌رسد. به هر حال داورزنی معاون وزیر است و حدود ۵۰ فدراسیون زیر دست او قرار دارد و او مسیر را برایشان تعیین می‌کند. فکر نمی‌کنم که بازگشت داورزنی از معاونت به ریاست فدراسیون شکیل باشد. خود اوهم در مصاحبه‌هایش اعلام کرده قصد بازگشت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر داورزنی زحمات بسیاری برای این رشته کشیده و حرص و جوش‌های فراوانی خورده که باید این را در نظر گرفت. بعید می دانم و عقل سلیم هم حکم می‌کند که این کار دور از واقعیت است. داورزنی به دنبال شخص و اشخاصی است که بتوانند مسیر والیبال را طی کنند تا زحماتی که اهالی والیبال و خود او برای این رشته کشیده اند، ادامه دار باشد.

دامغانی در پایان گفت: به تمام کسانی که در والیبال حضور دارند چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، خواهش می‌کنم که هوای والیبال را داشته باشند. امسال سال مهم و شلوغی برای والیبال است. مسابقاتی از جمله لیگ ملت‌ها، انتخابی المپیک، قهرمانی آسیا و … در پیش داریم و باید به عنوان یک ایرانی مسیر را برای والیبال هموار کنیم تا این رشته رشد کند. به دنبال منافع شخصی نباشیم. اینکه چه کسی در والیبال حضور دارد مهم نیست. آدم‌ها می آیند و می‌روند. مهم این است تا زمینه را برای پیشرفت والیبال فراهم کنیم.