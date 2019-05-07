استفاده از تجارب شهرهای موفق در امر سرمایه گذاری برای همدان

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان صبح سه شنبه در صحن شورای شهر همدان با اشاره به سفر اعضای شورای شهر همدان به شهر کرمان و بم اظهار کرد: با تبادل افکار و اطلاعات سفر پرباری در این دو شهر رقم خورد.

گردان استفاده از تجارب شهرهای موفق در امر سرمایه گذاری و گردشگری را ضروری دانست و اضافه کرد: در راستای استفاده از ظرفیت‌های شهر بم در امر گردشگری و انعقاد تفاهم‌نامه خواهرخواندگی دو شهر بم و همدان سفر به این شهر صورت گرفت.

وی نامگذاری یکی از بلوارهای اصلی شهر بم به نام همدان را اقدامی در شناساندن و معرفی پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین در شهر گردشگری بم دانست و اظهار کرد: تبلیغات مهمترین مقوله در امر گردشگری است که در انعقاد تفاهم‌نامه با شهر بم، انجام تبلیغات دو جانبه لحاظ شده است به گونه‌ای که در هر دو شهر مقرر شد تبلیغات محیطی برای جذب گردشگر و معرفی شهرها صورت پذیرد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از خانواده مرحوم فرشچیان و بنیاد وی در خصوص ارائه خدمات خیرخواهانه در امر بهداشت و درمان به ویژه احداث فضاهای جدید در بیمارستانها، گفت: راه اندازی زنجیره هتل بیمارستانی اقدام ارزشمند و مهمی است که می‌تواند در امر گردشگری سلامت بسیار کمک کننده باشد.

جواد گیاه‌شناس اضافه کرد: باید به همت شورا و شهرداری در حمایت از گردشگری سلامت و توجه به این بخش، سرمایه گذاران به منظور احداث زنجیره هتل بیمارستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی با کمترین موانع در این راه اقدام کنند.

شهرک تولیدی صنوف در همدان احداث می‌شود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان نیز با اشاره به حمایت شورا و شهرداری از سرمایه گذاران و کسب و کارهای کوچک گفت: حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی جاده ربات شورین به عنوان شهرک تولیدی صنوف برای انتقال مشاغل مزاحم در نظر گرفته شده است.

علی فتحی اضافه کرد: در صورت اجرای طرح شهرک تولیدی صنوف مشکل بسیاری از مشاغل مزاحم و آلاینده حل خواهد شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان نیز گفت: ایجاد شهرداری الکترونیکی را از دور سوم شورا پیگیری کردیم اما در شهرداری اولویتی برای اسکن و بایگانی الکترونیکی قائل نیستند.

نرگس نورالله‌زاده اضافه کرد: با توجه به کندی روند اجرای امور مربوط به زیر ساخت سیستم یکپارچه شهرسازی معماری به نظر می‌رسد اولویتی در شهرداری برای انجام بایگانی الکترونیک و اسکن پرونده‌ها وجود ندارد و اسکن‌ها و زحماتی که از قبل طی دو مرحله انجام شده قابل استناد نیست چون فقط یکی از مناطق قابلیت پاسخگویی از روی مدارک اسکن شده را انجام می‌دهد.