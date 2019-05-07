تمامی مظنونین انفجارهای اخیر بازداشت شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس سریلانکا شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد تمامی کسانی که مظنون به مشارکت در حملات تروریستی اخیر در این کشور بوده اند بازداشت شده اند یا از بین رفته اند.

در این بیانیه آمده است که نیروهای پلیس همچنین در جریان بازداشت افراد مظنون به مقادیری سلاح و مواد منفجره دست یافته اند که افراد مسلح در حال برنامه ریزی برای استفاده از آنها در حملات آینده بوده اند.

گفتنی است، در حملات ۲۱ آوریل (اول اردیبهشت) کلیساها و هتل‌ها در شهر کلمبو سریلانکا هدف بمبگذاری قرار گرفتند که حدود ۱۰۰ کشته و ۵۰۰ زخمی برجای گذاشت.

گروهک تروریستی تکفیری داعش مسئولیت انفجارهای سریلانکا را برعهده گرفته است.