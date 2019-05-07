دختر بچه ۸ ساله از چنگال آدم ربایان در چابهار رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: ساعت ۱۷ روز ۲۴ فروردین ماه امسال، آدم ربایی دختربچه ای ۸ ساله از مقابل یکی از مدارس شهرستان شازند استان مرکزی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش و بلافاصله تیم‌هایی از پلیس آگاهی برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: در بررسی میدانی پلیس در محل حادثه مشخص شد سرنشینان یک دستگاه سمند سفید رنگ (یک زن و سه مرد) صبح همان روز دختربچه ای ۸ ساله به نام «باران» را در مسیر مدرسه داخل خودرو کرده و از محل متواری شدند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: همزمان با تحقیقات پلیس برای شناسایی عاملان این گروگان گیری، آدم ربایان ضمن تماس تلفنی با خانواده این فرد، مبلغ ۶ میلیارد ریال را برای رهایی این دختربچه مطالبه می‌کنند.

وی گفت: کارآگاهان در ادامه تحقیقات، سرنخ‌هایی از متواری شدن اعضای این باند به سیستان و بلوچستان را به دست آوردند.

سردار طاهری اظهار داشت: کارآگاهان زبده اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان با سرنخ‌های موجود تحقیقات گسترده‌ای را آغاز و پس از رد زنی اعضای این باند که دائم مخفیگاه خود را در شهرهای خاش و سراوان تغییر می‌دادند سرانجام پس از ۲۴ روز، ساعت پنج صبح امروز مخفیگاه آنان را در منطقه «گلشهر» شهر چابهار شناسایی و پس از هماهنگی لازم قضائی با دادستان این شهر آنان را در اقدامی ضربتی دستگیر و دختربچه ۸ ساله را صحیح و سالم آزادکردند.

وی ادامه داد: متهمان به مرجع قضائی تحویل داده شدند.