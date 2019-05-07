مخالفت محیط زیست مازندران با استقرار اسکله شناور در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای گذشته خبری مبنی بر مخالفت محیط زیست مازندران برای نصب اسکله شناور در بندرترکمن شنیده شد.

اسکله ای به طول ۴۸ و عرض دو و نیم متر که قابلیت اضافه شدن به چهار برابر وضع موجود را هم داراست و قراربود برای توسعه گردشگری شهرستان ترکمن نصب شود.

اله یار اسعدی، مدیر بنادر و دریانوردی گلستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اسکله شناور پانتونی از جنس آلومینیوم و مقاوم به آب شور به ابعاد ۴۸ در دو و نیم متر با اعتبار حدود دو میلیارد تومان خریداری شده است.

وی افزود: این اسکله قبل نوروز ۹۸ خریداری شده تا اسکله بندرترکمن از آن حالت سنتی (چوبی) به شکل مدرن تغییر یابد و این امر به دستور مدیرعامل سازمان بنادر ایران بوده و از نظر ایمنی هم بسیار مناسب است.

اسعدی با بیان اینکه برای اولین بار است که این نوع اسکله در گلستان آورده شده، گفت: برای نصب و راه اندازی این اسکله مشاور و پیمانکار گرفتیم ولی محیط زیست مازندران با این امر مخالفت کرد.

طبق گفته مدیر بنادر و دریانوردی گلستان نصب اسکله در زمینه جذب گردشگر موثر است و مسافران راحت تردد دریایی خواهند داشت.

وی بیان کرد: محیط زیست مازندران اعلام کرده که این امر حساسیت زیست محیطی دارد و با نصب این اسکله مخالفت کرده است.

اسعدی با بیان اینکه گلستان به اسکله جدید نیاز دارد، تصریح کرد: این اسکله برای بندرترکمن بوده و در محدوده مازندران نیست که با این امر مخالفت شود.