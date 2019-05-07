نتایج کمانداران ریکرو ایران در مرحله مقدماتی/ نعمتی پنجاهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی مسابقات ریکرو کاپ جهانی شانگهای در چین برگزار شد و کمانداران کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند.

نتایج نمایندگان ایران در این بخش از رقابت‌ها به شرح زیر است:

در بخش مردان که با حضور ۹۹ کماندار برگزار شد، محمدصادق کبودانی با امتیاز ۶۴۲ در رده ۶۴ ایستاد. صادق اشرفی با امتیاز ۶۳۲ صاحب رده ۸۱ شد. رضا شبانی با امتیاز ۶۱۹ در رده ۸۹ و امین پیرعلی با امتیاز ۶۰۹ در رده ۹۱ قرار گرفتند.

رقابت‌های ریکرو بخش بانوان نیز با حضور ۷۶ کماندار برگزار شد. در این بخش نیلوفر علیپور با امتیاز ۶۲۶ در رده ۳۲ قرار گرفت. شیوا شجاع‌مهر با امتیاز ۶۱۶ در رده ۴۷ ایستاد. زهرا نعمتی با امتیاز ۶۱۴ در رده ۵۰ قرار گرفت و پارمیدا قاسمی هم با امتیاز ۶۰۲ صاحب جایگاه ۶۲ شد.

همچنین در بخش ریکرو تیمی مردان، تیم کشورمان با امتیاز ۱۸۹۳ در رده ۲۲ قرار گرفت. در ریکرو تیمی بانوان هم تیم ایران با امتیاز ۱۸۵۶ در رده سیزدهم ایستاد.

در بخش میکس، تیم ریکرو ایران با امتیاز ۱۲۶۳ جایگاه نوزدهم را از آن خود کرد.

مسابقات مرحله حذفی از فردا آغاز خواهد شد.