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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۱۳

مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی کرمانشاه:

بوی نامطبوع شکارگاه خسرو کرمانشاه مربوط به اراضی کشاورزی محل است

بوی نامطبوع شکارگاه خسرو کرمانشاه مربوط به اراضی کشاورزی محل است

کرمانشاه_مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در خصوص بوی نامطبوع در شکارگاه خسرو گفت: این بو مربوط به اراضی کشاورزی محل است.

مهدی خالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بوی نامطبوع در شکارگاه خسرو اظهار داشت: با توجه به اینکه اثر در داخل شهر قرار دارد، نهادهای شهری باید پاسخگو بوده و در شرح وظایف این اداره کل نیست.

وی افزود: طبق ضوابط در ساخت و ساز در عرصه محوطه موسوم به شکارگاه خسروپرویز به عنوان اثر ثبت شده ملی، ممنوع است و به همین دلیل علی رغم اینکه این اراضی در حال حاضر داخل بافت شهری قرار دارند، اجازه تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی و غیره به آنها داده نشده و کاربری آن همچنان کشاورزی است.

مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: طبق ضوابط میراث‌فرهنگی کشاورزی به شیوه سنتی بلامانع بوده و با توجه به اینکه این زمین‌ها دارای مالک خصوصی هستند، اداره کل میراث فرهنگی استان نمی‌تواند مانع کشت مردم شود.

وی بیان داشت: از سوی دیگر این کشت روی دیوارهای شکارگاه انجام نمی‌شود که آسیبی برای مجموعه باشد.

خالوندی خاطرنشان کرد: مساحت عرصه شکارگاه نزدیک به ۱۰ هکتار است که تملک اراضی آن نیاز به اعتبار بسیار زیادی دارد، که در کوتاه مدت امکانپذیر نیست.

کد مطلب 4610486

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    نظرات

    • کرمانشاهی IR ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      گویا کلانشهر شدن کرمانشاه تاکنون برای مدیران شهرداری نهادینه نشده که در محوطه شهری مجوز کشت زرع و حتی دامپروری می دهند آن هم در محوطه های تاریخی و باستانی

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