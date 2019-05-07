بوی نامطبوع شکارگاه خسرو کرمانشاه مربوط به اراضی کشاورزی محل است

مهدی خالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بوی نامطبوع در شکارگاه خسرو اظهار داشت: با توجه به اینکه اثر در داخل شهر قرار دارد، نهادهای شهری باید پاسخگو بوده و در شرح وظایف این اداره کل نیست.

وی افزود: طبق ضوابط در ساخت و ساز در عرصه محوطه موسوم به شکارگاه خسروپرویز به عنوان اثر ثبت شده ملی، ممنوع است و به همین دلیل علی رغم اینکه این اراضی در حال حاضر داخل بافت شهری قرار دارند، اجازه تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی و غیره به آنها داده نشده و کاربری آن همچنان کشاورزی است.

مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: طبق ضوابط میراث‌فرهنگی کشاورزی به شیوه سنتی بلامانع بوده و با توجه به اینکه این زمین‌ها دارای مالک خصوصی هستند، اداره کل میراث فرهنگی استان نمی‌تواند مانع کشت مردم شود.

وی بیان داشت: از سوی دیگر این کشت روی دیوارهای شکارگاه انجام نمی‌شود که آسیبی برای مجموعه باشد.

خالوندی خاطرنشان کرد: مساحت عرصه شکارگاه نزدیک به ۱۰ هکتار است که تملک اراضی آن نیاز به اعتبار بسیار زیادی دارد، که در کوتاه مدت امکانپذیر نیست.