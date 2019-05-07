محمد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویکرد سازمان میادین پیش رفتن به سمت بازارچههای محلی است و در این راستا قصد داریم چندین بازارچه محلی را در سطح شهر کرمان راه اندازی کنیم.
وی ادامه داد: در این راستا راه اندازی دو بازارچه محلی را در پیش رو داریم که بازارچه گنجعلی خان روبروی یخدان مویدی و بازارچه ابوذر در خیابان ابوذر از جمله این موارد است.
وی افزود: بازارچه گنجعلی خان در حال راه اندازی است و بازارچه ابوذر بعد از بهسازی و بازنگری، به زودی راه اندازی میشود.
بابایی از ایجاد بازارچه محلی در خیابان بیهقی خبر داد و گفت: این بازارچه با همکاری بخش خصوص ایجاد میشود و علاوه بر آن احتمال دارد با مشارکت سرمایه گذار، بازارچههای دیگری در بعضی از محلهها ایجاد شود.
وی تصریح کرد: رویکرد شهردار کرمان ایجاد بازارچههای محلی در شهر کرمان است و در این راستا سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی در تلاش است تا با پیدا کردن سرمایه گذار، بازارچههای محلی بیشتری ایجاد کند.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرمان افزود: در خیابان ابوذر جنوبی پشت اداره استاندارد، شهرک رضوان ودر شهرک الغدیر چندین زمین خالی وجود دارد که برای راه اندازی بازارچههای محلی مناسب هستند بنابراین از ارائه پیشنهاد سرمایه گذاری برای ایجاد بازارچهها دراین مناطق استقبال میکنیم.
بابایی با اشاره به اینکه ایجاد بازارچههای محلی مستلزم مشارکت بخش خصوصی با شهرداری است یادآور شد: شهرداری کرمان به دنبال آن است تا بازارچههایی ایجاد کند تا مانند بازار مظفری میوه و سبزیجات با قیمت مناسبتر به مردم ارائه شود
وی گفت: در بازارچههای محلی شش غرفه به شکل ثابت دیده شده که این غرفهها شامل میوه، سبزی، ماهی، گوشت قرمز، مرغ و خاروبار است و مابقی غرفهها به موارد دیگر اختصاص داده میشود.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرمان تصریح کرد: در بازارچههای محلی اقلام خوراکی مورد نیاز مردم وجود دارد و ما سعی داریم با ایجاد این بازارچهها به نوعی در تنظیم بازار تأثیر گذار باشیم زیرا ذی نفع آن شهرداری نیست بلکه مردم هستند.
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