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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۴۷

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا:

آخرین مهلت پرداخت جریمه مشمولان غایب اعلام شد

آخرین مهلت پرداخت جریمه مشمولان غایب اعلام شد

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: افرادی که تا پایان فروردین ماه ۹۸ مدارک مربوط به معافیت قانون جریمه مشمولان غایب را تکمیل کرده اند، فقط تا پایان امسال فرصت دارند مبلغ جریمه را پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری با اشاره به حذف قانون جریمه مشمولان غایب در سال ۹۸ اظهارکرد: قانون جریمه مشمولان غایب به منظور تعیین تکلیف مشمولان دارای بیش از ۸ سال غیبت سربازی، از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۷ اجرایی شده و به دلیل تأمین نیروی انسانی سرباز نیروهای مسلح در سال جاری این طرح حذف شده است.

وی با بیان اینکه بیش از یک صد هزار نفر از ثبت نام کنندگان قانون جریمه مشمولان غایب؛ مبلغ جریمه را پرداخت نکرده اند، افزود: افرادی که تا پایان فروردین ماه ۹۸ مدارک مربوط به معافیت قانون جریمه مشمولان غایب را تکمیل کرده اند، فقط تا پایان امسال فرصت دارند تا مبلغ جریمه را به صورت نقدی و یا اقساط واریز کنند.

سردار مهری خاطرنشان کرد: مشمولان غایب می‌بایست هر چه سریع‌تر وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند، در غیر این صورت با محرومیت‌های اجتماعی بیشتری مواجه خواهند شد.

کد مطلب 4610536

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