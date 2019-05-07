به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران عصر روز گذشته در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. پیروز حناچی در این جلسه با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و قدردانی از زحمات همکاران شهرداری تهران در موضوع سیل اخیر بر لزوم آمادگی هرچه بیشتر نیروها در مواقع بحرانی تاکید کرد و گفت: این آمادگی همیشه باید وجود داشته باشد. به یاد بیاورید که سیل تجریش در تیر ماه اتفاق افتاد و زمانی بود که کسی آمادگی آن را نداشت. غافلگیری اصلی ترین عامل تلفات انسانی در سیل هاست.

وی به دیدار اخیر خود با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: سیاست اصولی شهرداری حمایت از استارت آپ هاست و بر همین اساس با استارت آپ هایی که در واحدهای کمتر از ۱۵۰ متر فعالیت می‌کنند و از معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری مجوز دارند، مدارا کنید. البته این شامل آن دسته از استارت آپ هایی است که فعالیت جانبی تجاری نداشته باشند.

حناچی همچنین بر تلاش بخش‌های مختلف در کسب درآمد برای شهرداری تاکید کرد و افزود: موضوع تلاش برای درآمد یک تلاش دائمی است و امسال باید این تلاش‌ها مضاعف شود. تاکید ما بر کسب درآمد سالم است و قرار نیست از هر راهی و یا شهرفروشی کسب درآمد کنیم.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش به ماه مبارک رمضان اشاره کرد و ادامه داد: رئیس شورای شهر بر ممنوعیت افطاری با هزینه شهرداری تاکید کردند و لازم است که این نکته مورد توجه قرار گیرد. برای ضیافت‌های افطاری در حاشیه‌های برنامه‌های افتتاح و همایش‌ها نیز سفره‌های ساده و بدون تکلف مورد انتظار است. از سوی دیگر در ماه مبارک رمضان انتظار از مدیران شهری این است که شعائر دینی را کاملاً رعایت کنند و در مجموعه‌های زیر نظر خود نیز بر این مهم تاکید ویژه داشته باشند.

وی درباره گزارشی که درباره جایگاه‌های سوخت در جلسه ارائه شده بود، گفت: این گزارش نیاز به مطالعات بیشتر دارد. هدف ما کاهش سفرهای شهری است و قرار نیست شهروندان به دلیل نبود جایگاه سوخت طول یک شهر را طی کنند. در برخی شهرها حتی یک تلمبه سوخت نصب می‌کنند تا برای دسترسی‌های محلی شهروندان مورد استفاده قرار گیرد. در پاریس این نمونه را زیاد دیدم.

در انتها حناچی به برنامه‌های شهرداری در شب‌های ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: در این شب‌ها تلاش کنیم با رعایت شئونات و شعائر مذهبی شهر پرنشاط و فعال باشد.

وی بر اطلاع رسانی به مردم درباره قوانین شهری اشاره کرد و گفت: در مورد اطلاعاتی که شهروندان باید بدانند قبلاً هم تاکید شده و در این خصوص مصوبه هم داشتیم. باید دقت داشته باشیم جایی که قانون وجود دارد و مردم مطلع نیستند فساد اتفاق می‌افتد. اخیراً موردی گزارش شده که از صاحب ملکی که باغی در آن نیست پول‌هایی مطالبه شده است. از شهرداران نواحی انتظار می‌رود حساسیت و دقت نظر داشته باشند و اجازه ندهند به دلیل بی اطلاعی مردم از قوانین فساد شکل بگیرد. خوشبختانه هیأت‌های بررسی تخلفات فعال شده اند؛ امیدوارم همیشه بیکار بمانند، اما اگر پرونده و گزارش تخلفی برسد به آنجا ارجاع خواهد شد.