دوئل تلویزیونی گزینه های جانشینی ریاست کمیسیون اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «منفرد وبر» نامزد اصلی حزب سوسیالیست اروپا و «فرانس تیمرمن» نامزد اصلی حزب محافظه کار اروپا قرار است امروز در یک دوئل تلویزیونی شرکت کنند.
این دو کاندیدای انتخابات آتی اروپا قرار است با حضور در شبکه تلویزیونی «آ ار د» به پارهای از پرسش های مطرح شده از سوی مردم و مجری برنامه پاسخ دهند. آنها همچنین در نظر دارند به ارائه برخی از برنامههای آتی خود در راستای تحقق اهداف اروپایی بپردازند.
وبر که در حال حاضر ریاست فراکسیون حزب مردم پارلمان اروپا را نیز بر عهده دارد، معتقد است که اتحادیه اروپا نیاز به اعمال پارهای اصلاحات در قوانین و برنامههای خود دارد.
تیمرمن نیز که بر کرسی معاونت کمیسیون اروپا تکیه زده، خاطرنشان کرده است که برنامههایی در جهت تسریع در تحقق اهداف اروپا تهیه و تدوین کرده است که در صورت پیروزی آنها را اجرایی میکند.
«وبر» و «تیمرمن» از گزینههای اصلی برای کسب عنوان ریاست کمیسیون اروپا و جانشینی «ژان کلود یونکر» هستند. این دو کاندیدا همچنین برای حضور در کشورهای اروپایی برای ارائه برنامههای خود اعلام آمادگی کردهاند.
انتخابات اروپا در ماه جاری میلادی برگزار میشود.
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