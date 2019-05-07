دلایل شکست سنگین تیم ملی فوتسال بانوان مقابل پرتغال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی رعدی درباره شکست ۷ بر یک تیم فوتسال بانوان ایران در دیدار با پرتغال گفت: تیم پرتغال تیم بسیار خوبی بود. این تیم جزو بهترین‌های اروپا است. در ۵ دقیقه اول بازی حدود سه تا چهار موقعیت تک به تک به دست آوردیم اما در یک وقفه کوتاه تیم پرتغال حملات پی در پی داشت و در نهایت به گل رسید.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که تیم ما داشت خستگی مفرط بود. هر چقدر از زمان بازی می‌گذشت بازیکنان بیشتر خسته می‌شدند و پرتغال با آمادگی بالایی که داشت توانست در نیمه نخست ۴ گل وارد دروازه ایران کند. ما در نیمه اول می‌توانستیم بالای ۶ گل بزنیم اما بی دقت بودیم.

مدیر فنی تیم ملی فوتسال بانوان گفت: به دلیل بازی‌هایی که ملی پوشان در مسابقات فوتسال دانشجویان حضور داشتند، خستگی سفر طولانی و شرایط جسمانی آنها باعث شد در این بازی واقعاً آنطور باید حاضر نشویم. بازیکنان ما اگر ۵۰ درصد آمادگی قبل از مسابقات بلژیک را داشتند در این دیدار بهتر ظاهر می‌شدند. البته بچه‌هایی که جدیداً به تیم دعوت شده اند نیز در این بازی عملکرد خوبی داشته و معتقدم پتانسیل بالایی دارند.

وی درباره دیدار اسپانیا و روسیه افزود: بعد از ما اسپانیا و روسیه بازی داشتند که اسپانیا در سطحی بازی می‌کرد که فراتر از بازی‌های بانوان بود. اسپانیا تیم بسیار قدرتمندی است. تیم روسیه نیز تیم بسیار خوبی است و ما بازی‌های آسانی مقابل این تیم‌ها نداریم. آنها دو ماه پیش در فینال اروپا و رده بندی تیم‌های فوق حضور داشتند و عملکردشان بسیار مطلوب است.

وی در پایان گفت: بازیکنان ما با حضور در این تورنمنت تجربه بسیار بالایی کسب می‌کنند. اینکه همزمان سه تیم برتر اروپا در یک تورنمنت حضور دارند. امیدوارم در بازی‌های بعدی شرایط بهتری داشته باشیم و عملکردمان مطلوب‌تر باشد.