به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح‌الامین قاسمی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات فرماندهی انتظامی سمنان بابیان اینکه در پی گزارش‌های واصله مبنی بر وقوع چند فقره سرقت موضوع در دست پیگیری پلیس قرار گرفت، ابراز داشت: پس از تحقیقات میدانی و کسب سرنخ‌هایی در این حوزه مجرم شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر شد.

وی بابیان اینکه این معتاد سارق در بازجویی‌های خود به ۴۰ فقره سرقت اماکن خصوصی در سطح شهر سمنان نیز اعتراف کرد، افزود: توجه مردم و هم استانی‌ها به ایمن کردن خودرو و محل زندگی می‌تواند دست این نوع سارقان خرد را از ارتکاب جرم کوتاه و در پیشگیری از سرقت مؤثر باشد.

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه طی عملیات دیگری نیز چند فقره سرقت منزل و مغازه گزارش شد، ابراز داشت: با بررسی‌های گسترده ردپای سارق معتاد سابقه دار که بومی منطقه است شناسایی و مورد پیگیری قرار گرفت.

قاسمی بابیان اینکه مجرم ۳۳ ساله در عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر و به مرکز انتظامی منتقل شد، تصریح کرد: پس از بازجویی‌های فنی این متهم به ۹ فقره سرقت منزل، مغازه و اماکن خصوصی در سطح شهرستان اعتراف کرد.

وی افزود: از هم استانی‌ها انتظار می‌رود در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک بلافاصله نیروی انتظامی را در جریان قرار دهند تا موضوع هرچه زودتر رسیدگی شود.