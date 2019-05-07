۳۰ هزار نفر در کرمان آموزش های آتش نشانی را فرا گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه سه کرمان گفت: چهار دهنه مغازه در خیابان گلدشت با پی گیری های مستمر واحد املاک و تفکیک منطقه تخریب و معبر آزاد شد.

رامین امیر مداح با اشاره به حجم ترافیک در سه راهی گلدشت اظهار کرد: ۱۲۰ متر مربع از چهار دهنه مغازه موجود در این خیابان تفکیک و تعریض این معبر توسط اکیپ معاونت خدمات شهر منطقه تخریب و آزاد شد.

شهردار منطقه سه کرمان با بیان اینکه پس از تملک کامل املاک در مسیر، راست‌گرد این خیابان اجرا خواهد شد، هدف از این اقدام را تعریض معابر در جهت کاهش ترافیک و تسریع در عبور و مرور عنوان کرد.

آموزش مهارت‌های آتش نشانی به بیش از ۳۰ هزار نفر

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان با بیان اینکه تهیه نقشه ممیزی ایمنی مکانی شهر کرمان یکی از مهمترین کارهایی بود که در سال گذشته انجام شد، اظهار کرد: همکاران آتش نشانی حدود ۶۵۰ پروانه ساختمانی را بررسی و دستورالعمل‌های ایمنی را ابلاغ کردند.

وی گفت: در مدت یاد شده همچنین بیش از ۳۰ هزار نفر از شهروندان آموزش‌های آتش نشانی را فرا گرفتند و هفت هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان از ایستگاه‌های آتش نشانی بازدید کردند.

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان افزود: در سال گذشته بازدیدهای مختلفی از املاک ناایمن شهر، جایگاه‌های CNG و مراکز فروش سیلندرهای گاز، اماکن عمومی و پرخطر مانند مطب‌های پزشکان و مراکز تجاری انجام شد، ضمن اینکه بازار بزرگ کرمان نیز بازدید و دستورالعمل‌های ایمنی ابلاغ شد.

عسکری با بیان اینکه با بیمارستان‌های سطح شهر تفاهم نامه‌هایی به منظور آموزش مسائل ایمنی و پیشگیری از حوادث منعقد کردیم، افزود: شرکت در شوراهای آموزش و پرورش یه منظور بررسی ایمنی و بازدید از مدارس شهر کرمان، اضافه کردن شش عدد شیر برداشت آب و آتش نشانی در سطح شهر، آموزش بیش از هزار و ۳۰۰ نفر از پرسنل سازمان‌ها، برگزاری ۴۲ مورد مانور مختلف با همکاری سایر دستگاه‌های امدادی در سطح شهر از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته است.

آغاز فاز دوم اجرای طرح کانالیزه کردن مسیر حرکت در خیابان مطهری شرقی

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری کرمان گفت: طرح کانالیزه کردن مسیر حرکت در خیابان‌های سطح شهر طبق مصوبه کارگروه ترافیک ادامه دارد.

علی زنگی آبادی عنوان کرد: اجرای فاز دوم طرح کانالیزه کردن مسیر حرکت در خیابان شهید مطهری شرقی توسط واحد فنی و اجرایی سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل انجام شد.

زنگی آبادی گفت: به منظور کاهش ترافیک و روان سازی عبور و مرور در خیابان شهیدمطهری جداکننده‌های بتنی برای کانالیزه کردن مسیر حرکت نصب شد.