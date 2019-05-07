حمید رضا تبسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مبلغ برای ۳۰۰ پروژه عمرانی بخش کشاورزی مصوب شده که تا کنون بیش از ۲۰۷ میلیارد ریال از این اعتبارات تخصیص یافته است.

وی افزود: از مجموع مبلغ فوق ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، ۱۱۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات توازن منطقه و کمک‌های فنی و اعتباری، ۱۳.۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات دو سوم سه درصد نفت وگاز، ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شاخص‌های توسعه استان، ۱۲۲.۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ویژه استانی و ۴۴ میلیارد ریال از سایر منابع مصوب شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اینکه بیشترین اعتبارات برای بخش آب وخاک مصوب شده گفت: ۲۱۵ پروژه برای اجرای انتقال آب کشاورزی، لوله گذاری، احداث سربند، استخر ذخیره آب کشاورزی و مرمت و بازسازی قنوات و سایر پروژه‌ها در روستاها مصوب شده و مابقی پروژه‌ها در قالب طرح‌های افزایش تولیدات زراعی، باغی، دامی، شیلات، مبارزه با آفات نباتی و ترویج و توانمند سازی جوامع محلی و بهره برداران مصوب شده است.