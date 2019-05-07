۱۸۰۰ پروژه محرومیت زدایی در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رازجویان در جلسه کارگروه بسیج سازندگی استان، اظهار داشت: با توجه به اینکه از ۴۰ هزار پروژه‌های مناطق محروم کشور؛ بیش از یک هزار و ۸۰۰ پروژه مربوط به مناطق محروم استان مازندران بوده و نیاز است از ظرفیت بسیج سازندگی در اجرای پروژه‌های متعدد استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه با واگذاری پروژه‌های زودبازده به گروه‌های جهادی در اجرای پروژه‌های عمرانی تسریع می‌شود، افزود: احداث مسکن در مناطق محروم و همچنین مشارکت بسیج سازندگی در احداث پل و ترمیم مناطق رانشی ناشی از سیل از اولویت‌های مهم ماست.

رازجویان تصریح کرد: بر این اساس دستگاه‌های اجرایی ظرف یک هفته فرصت دارند پروژه‌های خود را به کارگروه بسیج سازندگی اعلام کنند.