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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۰۲

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران:

۱۸۰۰ پروژه محرومیت زدایی در مازندران اجرا می شود

۱۸۰۰ پروژه محرومیت زدایی در مازندران اجرا می شود

ساری - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران سهم استان را از پروژه های محرومیت زدایی هزار و ۸۰۰ پروژه بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رازجویان در جلسه کارگروه بسیج سازندگی استان، اظهار داشت: با توجه به اینکه از ۴۰ هزار پروژه‌های مناطق محروم کشور؛ بیش از یک هزار و ۸۰۰ پروژه مربوط به مناطق محروم استان مازندران بوده و نیاز است از ظرفیت بسیج سازندگی در اجرای پروژه‌های متعدد استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه با واگذاری پروژه‌های زودبازده به گروه‌های جهادی در اجرای پروژه‌های عمرانی تسریع می‌شود، افزود: احداث مسکن در مناطق محروم و همچنین مشارکت بسیج سازندگی در احداث پل و ترمیم مناطق رانشی ناشی از سیل از اولویت‌های مهم ماست.

رازجویان تصریح کرد: بر این اساس دستگاه‌های اجرایی ظرف یک هفته فرصت دارند پروژه‌های خود را به کارگروه بسیج سازندگی اعلام کنند.

کد مطلب 4610589

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