بهنام ابوالقاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص باخت یک بر صفر پرسپولیس در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا گفت: به نظرم پرسپولیس با اینکه باخت اما باز هم عملکرد فنی خوبی داشت. مهاجمان این تیم قدر موقعیت‌های گل را نمی‌دانند. تیمی که نایب قهرمان آسیا شده بود نباید به همین راحتی از جام کنار می‌رفت.

مهاجم پیشین پرسپولیس درباره ناکامی علی علیپور و سایر مهاجمان این تیم در امر گلزنی تصریح کرد: بخشی از عدم تمرکز آنها به خاطر خستگی است. بازی‌های فشرده ای برای تیم‌ها در نظر گرفته شده است. بازیکن ایرانی به دلیل سبک زندگی شخصی اش نمی‌تواند اینقدر زود خودش را با لیگی که فشرده است تطبیق دهد. فوتبالیست‌های ما تحمل این فشار را ندارند که هر چهار، پنج روز یک بار بازی کنند.

ابوالقاسم پور یادآور شد: درباره مهاجم پرسپولیس هم باید بگویم علیپور بازیکن خوبی است که دچار افت شده است اما او حاشیه‌ای ندارد و می‌تواند خیلی زود به شرایط ایده آل خود باز گردد.

وی درباره ناهماهنگی بازیکنان خط دفاعی و میانی پرسپولیس در بازی با پاختاکور نیز صحبت کرد و گفت: نبود شجاع خلیل زاده برای پرسپولیس گران تمام شد. پاس‌های بازیکنان دقیق نبود. البته پاختاکور ازبکستان خیلی بهتر از قبل بازی می‌کند و لایق صعود به مرحله بعد بازی هاست.

ابوالقاسم پور درباره دو بازی باقیمانده پرسپولیس در لیگ برتر نیز تاکید کرد: بازیکنان باید خودشان را به حالت ایده آل فکری باز گردانند. پرسپولیس مشکل خاصی برای تکرار قهرمانی ندارد و می تواند در این دو بازی و همچنین نیمه نهایی جام حذفی مقابل سپاهان اصفهان نیز نتیجه دلخواهش را بگیرد.