به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود، ضمن اشاره به استقرار ۹۴ مبلغ دینی در سطح روستاهای استان سمنان، بیان کرد: این مبلغان در ۷۱ خانه عالم روستایی که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی و با همراهی دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی، بخشداری‌ها و … ساخته شده و همچنین منازل استیجاری مستقر و به نیازهای فرهنگی و دینی مردم پاسخ می‌دهند.

وی با بیان اینکه بیشتر روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار استان سمنان دارای روحانی مستقر هستند، ابراز کرد: خوشبختانه حضور روحانی در این روستاها سبب شده تا کاهش آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد، طلاق، نزاع و … را شاهد باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه هم اکنون ۷۱ خانه عالم با زیربنای هشت هزار و ۴۰۰ متر مربع در سطح استان سمنان وجود دارد، بیان کرد: در سال ۹۷ شاهد افتتاح دو خانه عالم روستایی در روستاهای کوهان میامی و میان آباد شاهرود با زیربنای ۱۹۰ متر مربع بودیم.

شکری با بیان اینکه تعداد خانه‌های عالم روستایی استان سمنان نسبت به یک دهه پیش ۷۰ درصد افزایش یافته است، بیان داشت: یکی از دلایل افزایش مبلغان اعزامی و مستقر در روستاهای استان، مطالبه خود مردم روستانشین در اقصی نقاط استان است و خوشبختانه این موضوع را به ما یادآوری می‌کند که این مردم متدین در کنار مطالبات عمرانی، به مقوله دینی و فرهنگی نیز بها می‌دهند.

وی افزود: تعداد روحانیان مستقر در سطح استان سمنان از ۳۵ نفر در سال ۸۲ به ۹۴ نفر در سال ۹۸ افزایش یافته که این امر به خوبی گواه نیاز روستاییان استان به اعزام و استقرار مبلغان در راستای انجام فرایض دینی، احکام الهی، ترویج فرهنگ دینی و قرآنی، نماز جماعت و … است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین گفت: این مبلغان در طول سال برگزاری نماز جماعت، مناسبت‌های دینی و مذهبی، برگزاری گفتمان‌ها و کارگاه‌های آموزشی و معرفتی، برگزاری مراسم و رویدادهای ملی و … را بر عهده دارند که بسیاری از آنها امروز جایگاهی در روستاها یافته‌اند که برای حل اختلافات میان مردم، زوج‌ها و… نیز به آنها مراجعه می‌شود.