مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا بار دیگر متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سهیل شاهین» سخنگوی دفتر سیاسی طالبان اعلام کرد که مذاکرات با آمریکا به خاطر یکی از مسائل کلیدی، یعنی زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان، متوقف شده‌است.

زلمای خلیل‌زاد، نماینده آمریکا در این مذاکرات، گفته‌است واشنگتن خواستار تضمین‌های امنیتی طالبان برای برقراری آتش‌بس در افغانستان است.

علاوه بر این طالبان باید تضمین دهد که از افغانستان هرگز به عنوان یک مکان تروریستی استفاده نمی‌شود و این گروه با نمایندگان دولت افغانستان گفتگو خواهد کرد.

به گفته شاهین طالبان حاضر است که به آمریکا تضمین‌های امنیتی لازم را بدهد.