علیرضا نصرآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به سازههای آبخیزداری استان بیان کرد: در سال آبی ۹۸-۹۷ قریب به ۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار متر مکعب آبگیری داشتهایم.
وی با بیان اینکه این آبگیری رکوردی بی سابقه در سازههای آبخیزداری استان بود، افزود: طی سال ۹۶ بیشترین رشد آبگیری سازهها به ۴۶ میلیون متر مکعب رسیده بود.
نصرآبادی بیان کرد: سازههای استان علاوه بر اینکه با مهار رواناب از وقوع سیلاب جلوگیری میکنند، روی پوشش گیاهی منطقه تأثیر بسزایی دارند.
وی با بیان اینکه باید مدیریت چرا و بهره برداری در مراتع رعایت شود، افزود: نباید تصور بر این شود که اضافه از حد مجاز برداشت انجام داد.
نصرآبادی با اشاره به اجرای پروژههای ترسیب کربن در استان بیان کرد: پروژه بینالمللی ترسیب کربن که از سال ۹۶ پیگیر بودیم، متأسفانه با رویکردهای سیاسی در تحریمها، رویکرد بینالمللی را ندارد.
مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر این پروژهها بومی سازی شده و نیازی به اعتبارات بینالمللی نداریم.
وی اظهار کرد: پروژههای ترسیب کربن خراسان جنوبی الگوهای بینالمللی شدند و بسیاری از کشورها برای آموزش و ترویج از این طرحها بازدید میکنند.
نصرآبادی بیان کرد: در حال حاضر این پروژهها با عنوان «تعمیم ترسیب کربن» نامگذاری شده و در تمام شهرستانها انجام خواهد شد.
وی با اشاره به مزیتهای خراسان جنوبی در گیاهان دارویی بیان کرد: طرحی مشترک با جهاد کشاورزی برای زراعی کردن گیاهان دارویی داریم.
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