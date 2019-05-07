مسیر توسعه اردبیل باید با انتخاب مدیران شهری توانمند هموار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جلسه بررسی مشکلات شهر بیله سوار با اشاره به اهمیت انتخاب شهرداران متخصص و مجرب افزود: بنا به تاکید استاندار اردبیل، شهرداری‌ها جای آزمون و خطا نیستند و باید با انتخاب افراد توانمند و مسلط به مدیریت شهری، مسیر توسعه استان هموار شود.

وی تصریح کرد: شهرداری‌ها دارای وظایف گسترده در حوزه‌های مختلف، اعم از عمرانی و شهرسازی و خدماتی هستند که اجرای درست آنها نیازمند همدلی اعضای شورای شهر و شهرداران است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ادامه داد: با توجه به تنوع فعالیت‌ها در مجموعه شهرداری، بهره مندی از نیروهای متخصص، در زمینه‌های مختلف، در جهت توسعه همه جانبه شهرها الزامیست.

به گفته وی انتخاب شهرداران، باید با دقت و همفکری اعضای شورای شهر انجام گیرد، تا شاهد دوره‌های مدیریت کوتاه مدت شهرداران در سطح استان نباشیم.

امامی یگانه با اشاره به فرصت‌های ویژه موجود در شهر بیله سوار اضافه کرد: این شهرستان به عنوان یک شهر مرزی که روزانه شاهد تردد تعداد زیادی مسافر از کشور آذربایجان است، باید در رفع مشکلات زیرساختی و عمرانی، برای جذب هر چه بیشتر گردشگران خارجی تلاش کند.

وی تاکید کرد که فصل بهار و تابستان در استان اردبیل، بهترین زمان برای اجرای پروژه‌های عمرانی است که امیدواریم با تعیین تکلیف شهردار ان اجرای طرح‌های شهری به سرعت ادامه یابد.