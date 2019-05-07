رقیه کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح نخستین کانون تندرستی و حرکات اصلاحی دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدرسه استثنایی خزائلی رشت در بهمن ماه سال گذشته، اظهار کرد: دانش آموزان با نیازهای ویژه گیلانی، توسط متخصصان این مرکز مورد ارزیابی و غربالگری اولیه قرار می‌گیرند و با استفاده از برنامه‌ها و تمرینات اصلاحی، مشکلات و ناهنجاری‌های مختلف عضلانی - اسکلتی و عادات حرکتی نامناسب، پیشگیری و اصلاح می‌شوند.

وی به فعالیت ۵۰ مدرسه استثنایی در سطح استان گیلان اشاره کرد و افزود: از این تعداد ۴۷ مدرسه دولتی و ۳ مدرسه غیردولتی است.

کریمی همچنین ادامه داد: در استان گیلان ۲۷ مرکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری که ۲۱ مرکز دولتی و شش مرکز غیر دولتی فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان از اواخر خرداد ماه امسال در استان گیلان آغاز می‌شود، تصریح کرد: در این طرح نوآموزان بدو ورود به دبستان از نظر بینایی، شنوایی، ضریب هوشی و نمودار رشد مورد سنجش قرار می‌گیرند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی گیلان ادامه داد: این طرح با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اجرا می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی دانش آموزان شامل دو مرحله مقدماتی و تخصصی است، گفت: مرحله مقدماتی شامل ارزیابی بینایی، دید رنگ، شنوایی، گفتاری، آمادگی تحصیلی، توده بدنی، وزن و قد، غربالگری اختلالات دهان و دندان، جلدی و اوتیسم است.

کریمی به معاینه بالینی و تخصصی نیز اشاره کرد و افزود: کودکانی که از نظر کارشناسان مشکوک شناخته شوند برای بررسی دقیق‌تر به نیروهای متخصص برای انجام معاینات تخصصی بینایی، شنوایی، و آمادگی تحصیلی ارجاع می‌شوند اما نوآموزانی که نیاز به ارزیابی تخصصی نداشته باشند پس از دریافت پروانه سلامت به دبستان مورد تقاضای ثبت نام معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۰ هزار و ۷۹۵ نوآموز بدو ورود به پایه اول و ۱۰ هزار و ۵۶۹ کودک پیش دبستانی مورد تست سنجش قرار گرفتند، اظهار کرد: پیش بینی می‌شود امسال نیز ۲۲ هزار کودک بدو ورود به پایه اول و ۱۵ هزار پیش دبستانی نیز سنجش شوند.