برآورد خسارت ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمازدگی به بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی گفت: بر اثر افت دما و سرمازدگی در اردیبهشت ماه امسال، حدود ۹۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی بین ۵ تا ۷۰ درصد خسارت دیده‌اند.

وی اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش‌ها، ۶۰ درصد اراضی زراعی و ۴۰ درصد اراضی باغی دچار خسارت شده است.

موسوی ادامه داد: افت دما بر اثر تغییرات اقلیمی در شرایطی اتفاق افتاده که باغات در مراحل گل‌دهی و حساس به لحاظ رویش و زایش بوده‌اند و برخی نقاط کشور، کاهش دما را تا منفی ۵ درجه تجربه کرده‌اند.

وی تصریح کرد: از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد خسارت، ۱۰ درصد مربوط به حوزه زراعت و ۹۰ درصد مربوط به بخش باغات است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی با بیان اینکه اعلام قطعی خسارات سرمازدگی زمان بر است و برآورد زیان وارده بر گلدهی و تولید محصول ادامه دارد، گفت: بیشترین خسارت سرمازدگی در حوزه زراعت در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل و فارس و در حوزه باغبانی در استان‌های قزوین، فارس و آذربایجان شرقی بوده است.

وی درباره پرداخت خسارات سرمازدگی به بخش کشاورزی اذعان داشت: مسئولیت پرداخت خسارت‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در سطح کشور بر عهده وزارت کشور است و از این رو ما با کمک سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های درگیر سرمازدگی، برآورد اولیه خسارات را داشتیم و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت امسال جمع بندی خسارات را طی نامه‌ای با امضای وزیر جهاد کشاورزی، به وزیر کشور ارسال کردیم و امیدواریم پس از تأیید وزارت کشور، از طریق سازمان برنامه و بودجه و اخذ مصوبه از دولت، پرداخت شود.

موسوی در عین حال یادآور شد: بخشی از اراضی خسارت دیده از سرمازدگی، زیر پوشش بیمه کشاورزی هستند که ارزیابی‌های میدانی از طریق صندوق بیمه کشاورزی در این زمینه آغاز شده و غرامت‌ها توسط این صندوق پرداخت خواهد شد.

وی گفت: کشاورزانی که بیمه نیستند در قالب پشتیبانی ما و پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت کشور و اخذ مصوبه دولت، مورد حمایت قرار می‌گیرند.