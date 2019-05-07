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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۱۱

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد

برآورد خسارت ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمازدگی به بخش کشاورزی

برآورد خسارت ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمازدگی به بخش کشاورزی

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد اعلام کرد: خسارت اولیه ناشی از سرمازدگی به ۲۴ استان کشور، تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی گفت: بر اثر افت دما و سرمازدگی در اردیبهشت ماه امسال، حدود ۹۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی بین ۵ تا ۷۰ درصد خسارت دیده‌اند.

وی اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش‌ها، ۶۰ درصد اراضی زراعی و ۴۰ درصد اراضی باغی دچار خسارت شده است.

موسوی ادامه داد: افت دما بر اثر تغییرات اقلیمی در شرایطی اتفاق افتاده که باغات در مراحل گل‌دهی و حساس به لحاظ رویش و زایش بوده‌اند و برخی نقاط کشور، کاهش دما را تا منفی ۵ درجه تجربه کرده‌اند.

وی تصریح کرد: از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد خسارت، ۱۰ درصد مربوط به حوزه زراعت و ۹۰ درصد مربوط به بخش باغات است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی با بیان اینکه اعلام قطعی خسارات سرمازدگی زمان بر است و برآورد زیان وارده بر گلدهی و تولید محصول ادامه دارد، گفت: بیشترین خسارت سرمازدگی در حوزه زراعت در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل و فارس و در حوزه باغبانی در استان‌های قزوین، فارس و آذربایجان شرقی بوده است.

وی درباره پرداخت خسارات سرمازدگی به بخش کشاورزی اذعان داشت: مسئولیت پرداخت خسارت‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در سطح کشور بر عهده وزارت کشور است و از این رو ما با کمک سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های درگیر سرمازدگی، برآورد اولیه خسارات را داشتیم و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت امسال جمع بندی خسارات را طی نامه‌ای با امضای وزیر جهاد کشاورزی، به وزیر کشور ارسال کردیم و امیدواریم پس از تأیید وزارت کشور، از طریق سازمان برنامه و بودجه و اخذ مصوبه از دولت، پرداخت شود.

موسوی در عین حال یادآور شد: بخشی از اراضی خسارت دیده از سرمازدگی، زیر پوشش بیمه کشاورزی هستند که ارزیابی‌های میدانی از طریق صندوق بیمه کشاورزی در این زمینه آغاز شده و غرامت‌ها توسط این صندوق پرداخت خواهد شد.

وی گفت: کشاورزانی که بیمه نیستند در قالب پشتیبانی ما و پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت کشور و اخذ مصوبه دولت، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

کد مطلب 4610668

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