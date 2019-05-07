تغییرات در «جشن رمضان ۹۸»/ جواد رضویان به تلویزیون بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اولین برنامه «جشن رمضان ۹۸» امشب ۱۷ اردیبهشت ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.

ویژه برنامه شبکه تهران را جواد رضویان اجرا می‌کند که بعد از حدود دو سال و نیم به تلویزیون برگشته است و همانند مهران مدیری و رامبد جوان در حوزه اجرا فعالیت خواهد کرد.

شعارِ محوری برنامه امسال «جشن رمضان» (خوب باشیم) است.

ساختار این برنامه بیشتر در حوزه نمایش خواهد بود که جواد رضویان و شهره سلطانی در بخش استودیو با نام «لبخند ماه» حضور دارند.

بخش دیگر برنامه «جشن رمضان ۹۸» استیج است که در کنار آب نمای نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌شود و بخش سوم «لبخند مهتاب» شامل بازارچه خواهد بود.

«جشن رمضان ۹۸» امسال با محور شعار سال رونق تولید روی آنتن می‌رود.

این برنامه به تهیه کنندگی سید محمد هاشمی اصل در ایام ماه مبارک رمضان هر شب از محل نمایشگاه بین المللی تهران روی آنتن شبکه تهران می‌رود.