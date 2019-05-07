موگرینی: بحران ونزوئلا باید بدون دخالت نظامی حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید تحولات ونزوئلا حاکی از نبود افق سیاسی است که لازمه خاتمهبخشیدن به بحران جاری در این کشور خواهد بود.
وی افزود: شرایط موجود که نتیجه ناامیدی است تأکیدی است بر لزوم توسل به روند سیاسی و صلحآمیزی که به راهحلی دموکراتیک و ونزوئلایی (مبتنی بر خواست مردم ونزوئلا) منجر شود.
گفتنی است این اظهارت در نشست دو روزه گروه تماس ونزوئلا ایراد شد که از دیروز دوشنبه در کاستاریکا در حال برگزاری است.
موگرینی تاکید کرد: راهحل باید ونزوئلایی باشد حال آنکه جامعه بینالملل مسئولیت و وظیفه تسهیل (فرایند حصول) راهحل بدون هرگونه مداخله و به دور از اعزام هرگونه نیروی نظامی را دارد.
این مسئول اتحادیه اروپا افزود: وظیفه گروه تماس حفظ پلهای موجود با بازیگران بینالمللی ازجمله سازمان ملل، واتیکان، گروه لیما و اتحادیه کشورهای کارائیب است تا بهاینترتیب، با حصول درک مشترک، مسیر را برای راهحلی دموکراتیک، صلحآمیز و سیاسی هموار کند.
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