طراحی نرم افزار دستگاه سی تی اسکن ۴ بعدی توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سعید بیات مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در خصوص طرح خود با عنوان «نرم افزار دستگاه سی تی اسکن ۴ بعدی مبتنی بر مفهوم واقعیت افزوده» گفت: این نرم افزار در ابتدا عنوان پایان نامهای در مقطع کارشناسی ارشد بود که مورد استقبال قرار گرفت و تبدیل به ایدهای برای تولید نرم افزار شد.
وی افزود: البته مدل خارجی این دستگاه در دیگر کشورها تولید شده است؛ اما تا چند سال پیش به ایران وارد نمیشد. در حال حاضر نیز نمونه خارجی آن تنها در شهر مشهد با قیمت بسیار بالایی خریداری شده است.
وی افزود: در حال حاضر نیز نمونه اصلی این نرم افزار تولید شده و در حال ارتقای آن هستیم. این دستگاه میتواند جایگزین دستگاههای فعلی با ضریب خطای کمتر باشد.
به گفته بیات، این دستگاه ایرانی حرکات تومور را شبیه سازی میکند و در اختیار فیزیک پزشک قرار میدهد. این کار کمک میکند که سلولهای سالم اطراف سلولهای سرطانی، آسیب کمتری ببینند. نمونه خارجی این دستگاه، حدود ۲ میلیون دلار قیمت دارد که قیمت تمام شده دستگاه تولید شده در شرکت ما حدود ۳۰۰ میلیون تومان است، رقمی حدود ۲۴ هزار دلار.
وی تصریح کرد: این نرم افزار در بخش واقعیت افزوده فقط در صنعت پزشکی کاربرد ندارد بلکه در برخی صنایع مانند صنعت تبلیغات نیز از این نرم افزار استفاده میشود. نمونه اصلی آن توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خریداری شده است و پس از ارتقای مدل، برای فروش بیشتر آن تبلیغات خواهیم کرد.
بیات درباره کمکهای معاونت علمی به این شرکت، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از معدود نهادهایی است که به شرکتهای نوپا و واحدهای فناور کمک میکند؛ اما ما هنوز برای دریافت خدمات، درخواستی به معاونت علمی و فناوری ارائه نکرده ایم.
مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به صادرات محصول تولیدی شرکت، بیان کرد: یکی از اهداف ما برای تولید این نرم افزار و دستگاه، صادرات آن است؛ اما در حال حاضر با توجه به نوسانات شدید دلار و ارز نمیتوانیم به این هدف برسیم؛ اما حتماً با ثبات بازار، اقدام به صادرات محصول خواهیم کرد.
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