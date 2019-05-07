افزایش نرخ نان تخلف است/شکر قنادان تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، یزدان سیف اظهار داشت: خرید تضمینی گندم و دانه‌های روغنی که از یک ماه پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و تاکنون ۹۰۵ هزار تن گندم از کشاورزان تحویل و در سامانه‌ها ثبت شده و هزار و هشت میلیارد تومان بابت این خرید تضمینی به کشاورزان پرداخت شده است.

وی گفت: سیل امسال رشد تولید گندم را کاهش داده، با این حال تا پایان فصل برداشت خرید تضمینی نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین گفت: یک میلیون و صد هزار تن گندم در چهل روز اول سال به فروش رفته و این مقدار آرد مورد نیاز صنوف، صنایع و نانوایی‌ها را به طور کامل برطرف می‌کند.

بازار روغن متعادل است

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: بازار روغن متعادل است و روغن خانوار با قیمت تثبیت شده در فروشگاه‌ها در حال عرضه است.

سیف تصریح کرد: در ۱۲ ماه سال گذشته یک میلیون و هفتصد و بیست هزار تن روغن در صنایع روغن تولید و به بازار عرضه شد که این مقدار در مقایسه با زمان مشابه سال قبل یک میلیون و چهارصد و شصت هزار تن، افزایش مطلوبی به شمار می‌رود و در حال حاضر بازار روغن در آرامش است.

وی گفت: برای تأمین نیازهای ماه رمضان نیز ۳۰ هزار تن روغن به صنایع اختصاص داده شده تا هیچ گونه کمبودی در مواد اولیه تولید وجود نداشته باشد.

افزایش قیمت نان گرانفروشی است

سیف اظهار داشت: هرگونه افزایش قیمت نان توسط واحدهای تولیدی گرانفروشی است و باید از سوی دستگاه‌های نظارتی با این موارد برخورد شود ضمن اینکه از مردم درخواست می‌کنم در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی موارد را برای رسیدگی با سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت در میان بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: ۳۰ هزار تن برنج وارداتی به منظور عرضه در ماه رمضان در اختیار ستاد تنظیم بازار استان‌ها قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: برنج وارداتی هندی با قیمت مصوب ۷۴۰۰ تا ۷,۸۰۰ تومان و برنج تایلندی بین ۴۴۰۰ تا ۴,۶۰۰ تومان در استان‌ها در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

سیف گفت: تا دو ماه آینده نیز با شروع کشت برنج دو میلیون تن برنج داخلی وارد بازار خواهد شد و کمبود تولید داخلی نیز جبران می‌شود و قیمت به تعادل خواهد رسید.

وی ادامه داد: با توجه به بارندگی‌های اخیر انتظار می‌رود کشت برنج امسال در مقایسه با سال گذشته با افزایش حداقل ده درصدی مواجه شود.

شکر مورد نیاز قنادی‌ها تأمین شده است

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین با بیان اینکه به حوزه صنف و صنعت شیرینی و شکلات، ۵۰ هزار تن شکر تخصیص داده شده گفت: شکر مورد نیاز با قیمت مصوب در اختیار اتحادیه قنادان استان تهران و دیگر استان‌ها قرار گرفته و انتظار می‌رود قیمت مصوب حدود ۲۰ هزار تومان برای زولبیا و بامیه برای ماه رمضان رعایت شود.

سیف اظهار داشت: در سه روز گذشته بیش از ۲۰ هزار تن شکر با قیمت مصوب ۳ هزار و ۴۰۰ تومان به بازار عرضه شده و فروش آن در میادین و فروشگاه‌های منتخب آغاز شده است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: بارش‌های اخیر خوزستان عرضه شکر به بازار را با وقفه‌ای مقطعی مواجه کرده است که با واردات و عرضه گسترده، این کمبود در چند روز آتی برطرف می‌شود.

وی ادامه داد: تزریق شکر با نرخ مصوب به بازار تا زمان ایجاد ثبات قیمتی ادامه دارد و قرار است به طور ماهانه ۲۰۰ هزار تن شکر وارد بازار شود.