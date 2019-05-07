باربری صادر کننده اسناد جعلی حمل در قزوین پلمب شد

افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای کنترل و نظارتهای محسوس و نامحسوس توسط کارشناسان این اداره کل بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل عمومی کالای جادهای و اجرای دقیق قوانین و مقررات در بررسی فعالیت دفتر باربری پارس ترابر آبیک مشخص شد این باربری اقدام به استفاده از سند مجعول در قالب صدور بارنامه برای ناوگان حمل و نقل عمومی کالا کرده است.
وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولتی و ایجاد نارضایتی در شرکتهای فعال در بخش حمل و نقل عمومی کالای جادهای استان و همچنین حقوق مالکین بار و پیشگیری از عواقب سو استفاده احتمالی و ممانعت صنفی غیر مجاز، دفتر مذکور با طرح شکایت کیفری این اداره کل در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک به اتهام جعل و صدور بارنامه پلمب شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین بیان کرد: کارشناسان این اداره کل در قالب گشتهای محسوس و نامحسوس بر عملکرد شرکتها و ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای در محورهای مواصلاتی بصورت مستمر نظارت دارند.
وی در پایان اظهار داشت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین از طریق کمیسیونهای مواد ۱۱ و ۱۲ که در محل این اداره کل برگزار میگردد به تخلفات صورت گرفته برابر قوانین و مقررات حمل و نقل عمومی جادهای رسیدگی و احکام لازم را صادر میکند.
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