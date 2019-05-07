  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۳۶

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین:

باربری صادر کننده اسناد جعلی حمل در قزوین پلمب شد

باربری صادر کننده اسناد جعلی حمل در قزوین پلمب شد

قزوین- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین از پلمب یک دفتر خدمات باربری درکوندج از توابع شهرستان آبیک به دلیل جعل اسناد دولتی خبر داد.

افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای کنترل و نظارت‌های محسوس و نامحسوس توسط کارشناسان این اداره کل بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل عمومی کالای جاده‌ای و اجرای دقیق قوانین و مقررات در بررسی فعالیت دفتر باربری پارس ترابر آبیک مشخص شد این باربری اقدام به استفاده از سند مجعول در قالب صدور بارنامه برای ناوگان حمل و نقل عمومی کالا کرده است.

وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولتی و ایجاد نارضایتی در شرکت‌های فعال در بخش حمل و نقل عمومی کالای جاده‌ای استان و همچنین حقوق مالکین بار و پیشگیری از عواقب سو استفاده احتمالی و ممانعت صنفی غیر مجاز، دفتر مذکور با طرح شکایت کیفری این اداره کل در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک به اتهام جعل و صدور بارنامه پلمب شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین بیان کرد: کارشناسان این اداره کل در قالب گشت‌های محسوس و نامحسوس بر عملکرد شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای در محورهای مواصلاتی بصورت مستمر نظارت دارند.

وی در پایان اظهار داشت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین از طریق کمیسیون‌های مواد ۱۱ و ۱۲ که در محل این اداره کل برگزار می‌گردد به تخلفات صورت گرفته برابر قوانین و مقررات حمل و نقل عمومی جاده‌ای رسیدگی و احکام لازم را صادر می‌کند.

کد مطلب 4610860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها