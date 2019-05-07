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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۰۲

رئیس پلیس راه ایلام:

تمهیدات ترافیکی برای ماه مبارک رمضان در ایلام اندیشیده شد

تمهیدات ترافیکی برای ماه مبارک رمضان در ایلام اندیشیده شد

ایلام - رئیس پلیس راه ایلام گفت: تمهیدات ترافیکی برای ماه مبارک رمضان توسط پلیس راه در ایلام اندیشیده شده است.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ترافیکی ماه مبارک رمضان تنظیم و تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه رانندگی در ماه مبارک رمضان به واسطه شرایط جسمی خاصی که روزه داران عزیز دارند مستلزم رعایت نکاتی از سوی رانندگان است، از رانندگان درخواست داریم که این موارد را مدنظر داشته باشند.

وی ادامه داد: معمولاً به واسطه خستگی و خواب آلودگی، ضعف و بی حالی روزه داران و رانندگان باعث تصادفاتی می‌شود.

همتی زاده عنوان کرد: قبل از افطار رانندگان عجله و شتاب می‌کنند، تخلفاتی از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز و خروج از جاده در سال گذشته طی این ماه صورت گرفت که نیاز است رانندگان تمهیدات لازم را در این خصوص داشته باشند.

وی عنوان کرد: برخورد با مظاهر روزه خواری در خودروها و آلودگی صوتی در دستور کار پلیس راه استان قرار دارد.

کد مطلب 4610899

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