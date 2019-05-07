به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی برنامه، «دعوت» نام ویژه‌برنامه افطار امسال شبکه یک سیماست که قرار است با رویکرد پرداختن به موضوعات و مفاهیمی چون خانواده، امید و سبک زندگی‌های خوب، مخاطبان روزه‌دار را در ساعات پایانی روزه‌داری هر روزه شان همراهی کند.

به گفته مجتبی کشاورز تهیه‌کننده این برنامه، سری جدید «دعوت» با موضوعات و مفاهیمی چون خانواده، امید و بیان زندگی‌های خوب و آسان همراه است و در آن، هر شب روایتی امیدبخش و پندآموز از یک زندگی از استودیوی برنامه برای مخاطبان بازگو می‌شود.

کشاورز عنوان کرد: تیتراژ شروع این برنامه تلویزیونی را فریدون آسرایی با ترانه‌ای از حسین غیاثی خوانده و تنظیم‌کننده این اثر هم بهروز صفاریان است. همچنین برای تیتراژ پایان برنامه هم یک اتفاق ویژه تدارک دیده‌ایم که امشب در نخستین قسمت برنامه از آن رونمایی خواهد شد.

از دیگر اتفاقات این برنامه، نبود مجری در آن است. در این برنامه هر روز روایت‌هایی از زندگی‌های متفاوت افراد بیان می‌شود و به جای استفاده از مجری، حجت‌الاسلام محمد برمایی در مقام کارشناس در برنامه حضور دارد و با مهمانان به گفتگو می‌نشیند.

«دعوت» تا پایان ماه مبارک رمضان، هر شب حوالی ساعت ۱۹:۲۰ روی آنتن می‌رود.