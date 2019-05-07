به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش مجموعه تئاتر شهر و تالار هنر در حالی تا روز جمعه ۱۳ اردیبهشت مشخص شد که تماشاخانه سنگلج به مناسبت شانزدهمین دوره هفته بزرگداشت تئاتر در دومین هفته اردیبهشت ۹۸ با ۲ نمایش «بیله دیگ بیله چغندر» و «راز نقل آخر» به صورت رایگان میزبان تماشاگران بود.

بر این اساس مجموعه تئاتر شهر آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تعداد تماشاگر سه نمایش خود را به شرح زیر اعلام کرد:

نمایش «ملاقات» به نویسندگی فریدریش دورنمات، با ترجمه، طراحی و کارگردانی پارسا پیروزفر که اجرای خود را از یکشنبه ۱۲ اسفند در سالن اصلی این مجموعه آغاز کرد تا جمعه سیزدهم اردیبهشت با پشت سر گذاشتن ۴۸ اجرا، میزبان ۲۹۱۷۳ تماشاگر شد. از این ۲۹۱۷۳ نفر، ۱۱۹۶۸ نفر با بلیت تمام‌بها، ۱۶۴۵ نفر با بلیت نیم‌بها، ۱۳۵۳۶ نفر با بلیت تخفیف‌دار و ۲۰۲۴ نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند. به این ترتیب با قیمت بلیت ۷۰۰ هزار ریال، رقم ۱۶ میلیارد و ۶۰۵ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال در گیشه این نمایش ثبت شد.

نمایش «سیمین و فروزان» به نویسندگی و کارگردانی فهیمه عابدینی اجرای خود را از یکشنبه ۱۸ فروردین در سالن قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر آغاز کرد. این نمایش در طول ۲۴ اجرا تا جمعه سیزدهم اردیبهشت، میزبان ۱۰۴۵ نفر شد. از این ۱۰۴۵ نفر، ۴۷۹ نفر با بلیت تمام‌بها، ۴۱ نفر با بلیت نیم‌بها، ۱۲۵ نفر با بلیت تخفیف‌دار و ۴۰۰ نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند. به این ترتیب با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار ریال، در گیشه به رقم ۱۷۹ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال دست پیدا کرد.

نمایش «بی‌صدایی» به نویسندگی سهیل امیرشریفی و آزاده شاهمیری و طراحی و کارگردانی آزاده شاهمیری از سه‌شنبه ۲۰ فروردین در سالن سایه با ظرفیت ۷۲ نفر روی صحنه رفت. این نمایش در طول ۲۲ اجرا تا جمعه سیزدهم اردیبهشت، میزبان ۹۶۳ نفر بود. این ۹۶۳ نفر، ۴۶۷ بلیت تمام‌بها، ۳۹ بلیت نیم‌بها، ۸۹ بلیت تخفیف‌دار و ۳۶۸ بلیت مهمان خریدند. به این ترتیب «بی‌صدایی» با بهای بلیت ۳۰۰ هزار ریال، در طول ۲۲ اجرا در گیشه به رقم ۱۶۷ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال دست پیدا کرد.

تالار هنر نیز آمار ۲ نمایش خود را تا جمعه سیزدهم اردیبهشت به شرح زیر ارائه داد:

نمایش «ساعت ۸ در کشتی» به نویسندگی آلریچ هاپ با ترجمه حسین فدایی‌حسین و کارگردانی مریم کاظمی طی ۳۲ اجرا در تالار هنر با ظرفیت ۲۴۰ نفر، میزبان ۶۵۷۶ تماشاگر شد. از این ۶۵۷۶ نفر، ۲۳۵۷ نفر با بلیت تمام‌بها، ۲۳۵۹ نفر با بلیت نیم‌بها، ۵۹۵ نفر با بلیت تخفیف‌دار و ۱۲۶۵ نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند. به این ترتیب با قیمت بلیت ۲۰۰ هزار ریال، رقم ۸۰۰ میلیون و ۴۵ هزار ریال در گیشه آن ثبت شد.

نمایش «جادوگر درخت انجیر هندی» نیز به نویسندگی و کارگردانی احسان مجیدی که از اول اردیبهشت در تالار هنر روی صحنه رفت تا سیزدهم اردیبهشت، طی ۱۲ اجرا میزبان ۴۲۰ تماشاگر شد. از این ۴۲۰ تماشاگر، ۱۴۴ نفر با بلیت تمام‌بها، ۲۲۱ نفر با بلیت نیم‌بها، پنج نفر با بلیت تخفیف‌دار و ۵۰ نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند. به این ترتیب «جادوگر درخت انجیر هندی» با بهای بلیت ۲۰۰ هزار ریال در گیشه به رقم ۵۱ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال دست پیدا کرد.