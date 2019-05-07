مهار آتش سوزی در مسکن مهر سمنان/ مرد ۴۲ ساله مصدوم شد

سعید اسماعیل‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با تلاش آتش نشان‌ها آتش سوزی منزل مسکونی واقع در مسکن مهر صنعتی ساز سمنان مهار شد، ابراز داشت: این حادثه ساعت ۱۳:۲۵ ظهر روز سه شنبه به وقوع پیوست.

وی بابیان اینکه برای مهار این آتش سوزی دو دستگاه خودرو و شش نفر آتش‌نشان از ایستگاه شماره پنج سازمان آتش‌نشانی (استاندارد) به محل حادثه اعزام شدند، اضافه کرد: در این آتش سوزی یک مرد حدود ۴۲ ساله که دچار دودزدگی و بیهوشی شده بود توسط نیروی آتش‌نشانی امداد رسانی شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان بابیان اینکه این آتش سوزی باعث بروز خسارات مالی بسیاری به این واحد مسکونی شد، افزود: برآورد میزان ریالی این آتش سوزی نیازند به کار کارشناسی است.

اسماعیل پور بابیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، اضافه کرد: رعایت نکات ایمنی و به‌کارگیری آموزش اطفای حریق می‌تواند درصد این حوادث را به حداقل کاهش دهد لذا از شهروندان انتظار می‌رود به این نکات توجه لازم را داشته باشند.