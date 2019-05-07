  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۴۳

رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان:

مهار آتش سوزی در مسکن مهر سمنان/ مرد ۴۲ ساله مصدوم شد

مهار آتش سوزی در مسکن مهر سمنان/ مرد ۴۲ ساله مصدوم شد

سمنان - رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان از مهار آتش سوزی در منزل مسکونی واقع در مسکن مهر صنعتی ساز سمنان خبر داد و گفت: در این حادثه یک مرد ۴۲ ساله مصدوم شد.

سعید اسماعیل‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با تلاش آتش نشان‌ها آتش سوزی منزل مسکونی واقع در مسکن مهر صنعتی ساز سمنان مهار شد، ابراز داشت: این حادثه ساعت ۱۳:۲۵ ظهر روز سه شنبه به وقوع پیوست.

وی بابیان اینکه برای مهار این آتش سوزی دو دستگاه خودرو و شش نفر آتش‌نشان از ایستگاه شماره پنج سازمان آتش‌نشانی (استاندارد) به محل حادثه اعزام شدند، اضافه کرد: در این آتش سوزی یک مرد حدود ۴۲ ساله که دچار دودزدگی و بیهوشی شده بود توسط نیروی آتش‌نشانی امداد رسانی شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان بابیان اینکه این آتش سوزی باعث بروز خسارات مالی بسیاری به این واحد مسکونی شد، افزود: برآورد میزان ریالی این آتش سوزی نیازند به کار کارشناسی است.

اسماعیل پور بابیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، اضافه کرد: رعایت نکات ایمنی و به‌کارگیری آموزش اطفای حریق می‌تواند درصد این حوادث را به حداقل کاهش دهد لذا از شهروندان انتظار می‌رود به این نکات توجه لازم را داشته باشند.

کد مطلب 4610962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها