به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پورمیدانی در جلسه‌ای با حضور مدیران و معاونان سازمان به تشریح سرفصل برنامه‌های آینده سازمان پرداخت و اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت سازمان انجام پروژه‌ها بر مبنای علمی و فنی در استان قم خواهد بود.

وی مهم‌ترین معیار کشاورزی صنعتی و به‌روز را رسیدن به حداکثر تولید در برابر مصرف کمترین نهاده عنوان کرد و افزود: اجرای اصلاح الگوی کشت در همه استان یکی از اولویت‌های مهم جهاد کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خاطرنشان کرد: برای حرکت به سمت تولید غذای سالم بر اساس معیارهای روز نیازمند کار کارشناسی در همه ابعاد هستیم.

وی موضوع گسترش گلخانه در استان را مورد توجه قرارداد و ادامه داد: باید هم‌زمان با توسعه کمی گلخانه در استان به توسعه کیفی و علمی آن نیز توجه کرده و تنها به افزایش سطح گلخانه در استان اکتفا نکنیم.

پورمیدانی تجربیات کشاورزان را به‌عنوان یکی از داده‌های مورد توجه در مطالعات کارشناسان دانست و گفت: در تحلیل علمی که کارشناسان در افزایش بهره بری تولیدات کشاورزی ارائه می‌دهند باید به تجربیات کشاورزان به‌عنوان یک داده و ارتباط مستمر کارشناس و تولیدکننده توجه شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم دو اصل حفظ سطح سبز استان و مدیریت آب را از الزامات اصلاح الگوی کشت خواند.

وی یکی دیگر از اولویت‌های سازمان را تهیه شناسنامه تولیدات کشاورزی و دامی استان دانست و تأکید کرد: باید هر چه سریع‌تر شناسنامه الکترونیکی تولیدات کشاورزی و دامی استان برای افزایش بهره‌وری و مشخص‌شدن ظرفیت‌های استان تکمیل و در اختیار سرمایه‌گذاران و کارشناسان قرار گیرد.

پورمیدانی ورود مشاور و کارشناس به پروژه‌ها، ارائه آموزش‌های لازم به کشاورزان و تشکیل منظم کمیته‌های فنی را از دیگر برنامه‌های پیش رو اعلام کرد.