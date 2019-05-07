تلاش برای کاهش ورود پرونده ها به قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مروی ظهر سه شنبه در نشست با اعضای شورای عالی قضائی خراسان رضوی در حرم رضوی اظهار کرد: نسبت به پرونده‌هایی که مربوط به موقوفات آستان قدس رضوی است بدون پیش داوری تنها به دنبال احقاق حق باشید.

وی افزود: قوه قضائیه باید باعث ایجاد احساس امنیت و آرامش در مردم و ایجاد احساس ناامنی در متخلفان شود تا همه بدانند دستگاهی وجود دارد که هیچکس در آن نفوذ ندارد و به معنی واقعی قوه قضائیه اسلامی است.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: با حضور آقای رئیسی که ۴۰ سال سابقه فعالیت قضائی دارد و از درون دستگاه قضائی است و در عین حال انسانی باهوش، دلسوز، پرتلاش و بدون حاشیه است که نقاط ضعف و قوت قوه قضائیه را می‌داند و با کمک شما در قوه قضائیه تحولات مثبتی ایجاد خواهد شد.

وی گفت: باید در جهت کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه تلاش کنید، برخورد قاطع قوه قضائیه در این جهت قطعاً اثرگذار است.

مروی تصریح کرد: نقش قوه قضائیه در امنیت و اخلاق شهر بسیار مهم و تأثیرگذار است و اگر اقتدار و قدرت قوه قضائیه نباشد، مجموعه‌های دیگر نمی‌توانند برنامه‌های خود را به پیش ببرند.

