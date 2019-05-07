مزاح رهبر انقلاب در دیدار با قاریان قرآن

ویدئومهر: رهبر انقلاب در این دیدار با قاریان و استادان قرآن فرمودند: در مورد جلسات قرآنی هم که تشویق می‌کنید و الله الله می‌کنید. بعضی‌ها از روی این نوارهای عرب‌ها هیاهوهایی انجام می‌دهند. بعضی سعی می‌کنند همان‌ها را تقلید کنند. تشویق خوب است، منتها می بینم گاهی وقتی بعضی خواننده‌های خارجی اینجا می‌خوانند، حضاری که در جلسه نشستند انگار موظفند بعد از هر آیه‌ای با صدای بلند تشویق کنند.

این باعث می‌شود که او می فهمد که شما تلاوت را درست نمی‌فهمید! چون او بد می‌خواند و شما ملتفت نیستید.

البته بچه‌های خودمان را هرچی تشویق کنید، اشکال ندارد با اینها مخالف نیستم؛ اما وقتی آن قاری بیرونی می‌آید، بدانیم این جور نباشد که