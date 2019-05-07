نوشاد نوشادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماه رمضان ماهی است که به ضیافت خداوند متعال دعوت شدهایم و ماهی است که نزد خداوند از بهترین ماهها است.
وی با اشاره به اینکه ماه رمضان روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین شبها است، اضافه کرد: هر ساعت از این ماه عزیز از بهترین لحظات است و باید تلاش کنیم که بهره کافی را از برکات این ماه ببریم.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی کشور با اشاره به برنامههای ماه مبارک رمضان بیان کرد: قرآن کریم، دعاخوانی، تفسیر قرآن، مناجات خوانی و اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان از مهمترین برنامههای هیئتهای مذهبی در ماه مبارک رمضان است.
وی با اشاره به سنت حسنه افطاری دادن خاطرنشان کرد: هیئتهای مذهبی در مساجد و حسینیهها از روزهداران هنگام اذان مغرب با پذیرایی ساده افطاری میدهند.
نوشادی تاکید کرد: سخنرانان مجالس علاوه بر تبلیغ و ترویج اعتقادات مذهبی و تحکیم باورهای دینی مردم، در حوزه آسیبهای اجتماعی و تبیین شعار سال نیز اهتمام ویژه داشته باشند.
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