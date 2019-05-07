زندگی استاندارد در مدارس استان بوشهر ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره‌مند ظهر سه‌شنبه در نشست با مسئولان آموزش و پرورش بوشهر با بیان اینکه آموزش و پرورش مهمترین رکن جامعه است اظهار داشت: اگر به آموزش و پرورش به طور صحیح توجه نشود در جامعه پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

وی با اشاره به شعار سال که رونق تولید اعلام شده، ادامه داد: کالاهای داخلی باید از کیفیت لازم برای جلب نظر مشتری برخوردار باشند و هر نوعی کالایی که کیفیت مطلوبی نداشته باشد مشتری خود را از دست می‌دهد و بعد از یک بار استفاده مشتری از رده خارج می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر با بیان اینکه ما باید به جایی رسیده باشیم که اداره استاندارد بر واحدهای تولید برای تولید کالای خوب به اجبار متوسل نشود، تصریح کرد: در دنیا استاندارد به جز چند کشور اجباری نیست که یکی از آنها کشور ما است.

بهره‌مند در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه استاندارد با همکاری آموزش و پرورش می‌تواند زندگی استاندارد و تولید استاندار را ترویج کند و این کار قطعاً در اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهد بود.

در پایان تفاهم نامه‌ای همکاری در چارچوب قوانین بین دو مجموعه آموزش و پرورش و استاندارد منعقد شد.